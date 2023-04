Doelpunt Thijs Dallinga baat Toulouse niet tegen het Brest van Marco Bizot

Thijs Dallinga en Branco van den Boomen hebben zondagmiddag opnieuw onderstreept serieuze kanshebbers te zijn voor een plaats in het Nederlands elftal. Namens hun club Toulouse hadden beide Nederlanders in het uitduel met Stade Brest na tien minuten een hand in de 0-1. Van den Boomen gaf voor en tekende daarmee voor zijn achtste assist van het seizoen, waarna Dallinga met het hoofd Brest-doelman Marco Bizot passeerde en daarmee zijn elfde treffer van deze jaargang liet aantekenen.

Daar is 'ie weer: Thijs Dallinga met de 1-0! 💫

En uiteraard komt de assist van Branco van den Boomen.. 🔗#ZiggoSport #Ligue1 #SB29TFC pic.twitter.com/MCsFr0tFjh — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 2, 2023

De goal van Dallinga bleek uiteindelijk niet voldoende voor een overwinning. Via spits Steve Mounié kwam de thuisploeg na een half uur op gelijke hoogte. Daarna ging het in de tweede helft helemaal mis voor Toulouse. Na een uur spelen maakte Jérémy Le Douaron de 2-1 voor Brest, waarna Anthony Rouault in de slotfase een rode kaart pakte en Toulouse met tien man op zoek moest naar een gelijkmaker. Mahdi Camara besliste het duel echter door even later de 3-1 eindstand op het bord te zetten.

Ondanks de nederlaag handhaaft Toulouse zich in de middenmoot van de Ligue 1. De ploeg staat nu dertiende met 35 punten; negen punten boven de streep. Voor het Brest van Bizot waren de punten zeer welkom; de ploeg passeert concurrenten AJ Auxerre en RC Strasbourg en staat nu op de 'veilige' vijftiende plaats met 27 punten.