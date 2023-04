Drenthe vertelt wat hij doet nu hij niet meer voetbalt: 'Het verrijkt mij als persoon'

Het leven van Royston Drenthe draait niet langer meer om voetbal. De voormalig speler van Feyenoord is teruggekeerd uit Spanje en werkt sinds kort in de zorg, waar hij zich helemaal op zijn plek voelt.

Drenthe beëindigde kortgeleden zijn Spaanse avontuur en richt zich nu op een maatschappelijke carrière. "Mijn moeder en tante werken in de zorg. Een paar jaar terug dacht ik al: 'Waarom ga ik niet ook opleidingen en cursussen doen en kijken wat dat met mij doet?'", vertelt de oud-speler van onder meer Feyenoord en Real Madrid aan RTV Rijnmond.

Sinds enkele maanden doet Drenthe wat met zijn behaalde papieren. "Nu zie ik een heel andere kant van de wereld en word ik een betere persoon in deze maatschappij. Ik heb altijd de glamourkant van het leven gezien, nu werk ik als ZZP’er", aldus Drenthe, die laatst aan de slag was op een PG-afdeling voor mensen met dementie. "Er was een oude dame die de medecliënten aan het afschrikken was. Daar begeleid ik dan. Het verrijkt mij als persoon en daar was ik ook naar op zoek. Ik heb veel getobd aan het einde van mijn carrière, het leven zonder voetbal een plekje geven."

Hoewel Drenthe minder in het voetbalwereldje zit dan voorheen, volgt hij zijn oude club Feyenoord nog altijd op de voet. "Ik heb het er al met meerdere mensen over gehad. Feyenoord is nu zo stabiel, dat heb ik in mijn carrière niet mogen meemaken. Ze stralen enorme fitheid uit als ze voetballen. Als je nu kijkt heb je het gevoel dat ze niet kunnen falen. Dat gevoel wat Ajax-supporters vaak hebben, dat het niet mis kan gaan, dat hebben wij nu. Hoe ze in de ArenA speelden en domineerden, dan kan het niet meer misgaan.”

Helemaal gestopt als voetballer is Drenthe niet. De linkspoot traint sinds enkele maanden mee bij Kozakken Boys en hoopt volgend seizoen wedstrijden te gaan spelen voor de amateurclub uit Werkendam.