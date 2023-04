Royston Drenthe keert terug op oude nest: 'Voelt als thuiskomen'

Royston Drenthe (35) is volgend seizoen weer op de Nederlandse amateurvelden te bewonderen. De linksback, die in het verleden uitkwam voor onder meer Feyenoord en Real Madrid, tekent een contract voor één seizoen bij Tweede Divisionist Kozakken Boys.

Dat heeft de club uit Drenthe's woonplaats Werkendam vrijdag naar buiten gebracht. Drenthe staat daarmee voor zijn tweede periode bij de club; eerder stond hij er ook tussen 2019 en 2021 onder contract. In de winter van 2021 vertrok Drenthe, midden in de coronapandemie die het voetbal in Nederland lamlegde, naar Spanje waar hij bij Racing Murcia op het zesde niveau ging spelen.

Sinds een aantal maanden is Drenthe echter weer terug in Nederland. Recent nog maakte hij bekend dat hij inmiddels als ZZP'er werkzaam is in de zorg. Tegenover RTV Rijnmond legde hij kortgeleden nog uit dat hij zich als persoon 'verrijkt' voelde nu hij onder meer met demente ouderen gewerkt had. In dat interview werd ook al duidelijk dat Drenthe meetrainde bij zijn oude club Kozakken Boys en hoopte na de zomer ook weer actief te kunnen worden voor die vereniging.

Tegenover het Algemeen Dagblad toont Drenthe zich verheugd op zijn terugkeer. "Kozakken Boys is een hartstikke mooie club die veel passie en een familiegevoel uitstraalt. Als ik naar de club kom, voelt dat als thuiskomen, net zoals ik dat vroeger bij Feyenoord had", aldus Drenthe. Hoewel hij voor een enkel seizoen getekend heeft, wil hij zeker niet op voorhand uitsluiten dat het daar ook bij blijft. "Als ik fit blijf, kunnen we er misschien nog een jaar aan vastplakken."