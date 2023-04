Driessen is het niet eens met Heitinga: 'Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op'

Ajax boekte zondagavond een 3-1 overwinning op FC Emmen, maar tijdens en na afloop ging het vooral over de gele kaart van Edson Álvarez. De Mexicaan liep halverwege de eerste helft tegen zijn tiende gele prent van het seizoen aan. Daardoor heeft hij niet alleen een negatief record te pakken, maar moet hij ook de kraker tegen PSV aan zich voorbij laten gaan. Valentijn Driessen heeft een andere mening over Álvarez dan Ajax-trainer John Heitinga.

De opvolger van de in januari ontslagen Alfred Schreuder werd na afloop van het thuisduel met FC Emmen vanzelfsprekend gevraagd naar de schorsing van Álvarez. Heitinga wilde er niet heel veel over kwijt, maar zei wel dat het in het spel van de middenvelder zit opgesloten. “Iedereen zegt dat het in zijn spel zit opgeborgen, maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op”, is Driessen resoluut. “Als je tien gele kaarten in een seizoen pakt… Dat is natuurlijk veel te veel. Dat is voor Ajax-begrippen een record. Er is nog nooit een Ajacied geweest die in één seizoen tien gele kaarten heeft gepakt.”

Volgens Driessen hadden het er makkelijk nóg meer kunnen zijn. “Daarbij moet je nog rekenen dat heel veel scheidsrechters hem hebben gespaard door de wedstrijden heen. Bijna bij ieder duel dat hij aangaat met een andere speler maakt hij een overtreding. Hij kan gewoon niet zuiver verdedigen. Het is altijd met een overtreding. Met een schop hier of een duw daar. Ik denk dat hij met tien gele kaarten nog genadig is weggekomen dit seizoen.”

Door zijn gele kaart tegen FC Emmen moet Álvarez de kraker tegen PSV dus aan zich voorbij laten gaan. Een flinke domper voor Ajax, want ondanks al die gele kaarten is de Mexicaan een belangrijke kracht in de ploeg van trainer Heitinga. Waar ESPN-analist Kenneth Perez van mening is dat Ajax Álvarez niet gaat missen, weet Driessen dat wel zeker. “Ongetwijfeld, want hij is een van de leidende figuren in de ploeg, zowel op als naast het veld. Voor Heitinga is hij ook heel belangrijk. Als hij in de problemen komt, gaat hij schuiven met Álvarez. Ze gaan hem missen in Eindhoven, maar hij heeft alles aan zichzelf te wijten”, stelt de chef voetbal bij De Telegraaf.