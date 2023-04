Driessen kraakt ludiek filmpje met Boulahrouz: 'Waar gaat dit in godsnaam over?'

Valentijn Driessen is niet te spreken over een actie van de Eredivisie CV. Na de succesvolle avond in Europa werd er namelijk een filmpje geplaatst over het feit dat Nederland binnenkort twee startbewijzen voor de Champions League heeft. Dat gaat ten koste van Portugal en met Khalid Boulahrouz in de hoofdrol werd dat nog even ingewreven.

In een ludiek bedoelde video reist Boulahrouz af naar Portugal om daar een koffertje op te halen. Nederland neemt de zesde plek op de coëfficiënten-ranglijst over van de Portugezen op een schimmig industrieterrein. Boulahrouz krijgt uiteindelijk een koffertje in handen met daarin de verbeterde startbewijzen voor Europees voetbal. De belangrijkste slag is dus dat Nederland vanaf seizoen 2024/25 twee clubs in de groepsfase van de Champions League heeft. Driessen kon echter niet lachen om de actie van de Eredivisie CV.

"Alsof het een trailer van Traffic of iets dergelijks is. Waar gaat dit in godsnaam over?", aldus Driessen in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. "Je krijgt twee plaatsen in de Champions League. Hoe heb je dat bereikt? Door prestaties met Nederlandse clubs. Dan laat je dat toch zien? Dan laat je zien waar het Nederlandse voetbal voor staat. Toch niet zo'n achterlijk filmpje als dit? Er zitten natuurlijk een paar types die elkaar allemaal op de schouders slaan hoe geweldig dit filmpje is."

Driessen snapt dat men blij is dat Nederland de Portugezen voorbij is, maar had liever een ander soort filmpje gezien over dat succes. "Het gaat helemaal niet over voetbal, dit gaat over niets. Ook nog die associatie met drugs en dergelijken, dat is belachelijk. Je kunt zoveel mooie momenten en spelers laten zien. Dat is je product verkopen. Je moet laten zien waar je trots op bent. Portugal speelt helemaal geen rol. Je bent zelf degene die dit heeft bereikt. Waarom moet je nou naar andere wijzen? Dat is typisch Nederlands."

Collega Mike Verweij plaats in de bekende voetbalpodcast ook nog een andere kanttekening bij de 'overwinning' van het Nederlandse voetbal. "Het sneue voor Portugal is dat Nederland het heeft bereikt door de goede prestatie van Feyenoord in de Conference League. Daar zijn veel punten vergaard. Portugal moest alle punten proberen te halen met drie ploegen in de Champions League. Dat is veel moeilijker. Ik ben bang dat het heel kortstondig is dat Nederland twee plaatsen in de Champions League heeft. Ik denk dat het heel snel fout gaat."