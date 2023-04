Dubbel slecht nieuws voor Erik ten Hag, wereldgoal verpest rentree Lampard bij Chelsea

Tottenham Hotspur heeft zaterdag een belangrijke en zwaarbevochten zege op Brighton & Hove Albion geboekt. Harry Kane behoedde de Londense formatie voor duur puntenverlies in de strijd om de Engelse Champions League-tickets. Chelsea maakte weinig indruk bij de rentree van Frank Lampard. The Blues gingen op bezoek bij Wolverhampton Wanderers onderuit.

Tottenham Hotspur - Brighton & Hove Albion 2-1

Waar Manchester United zaterdag geen fout maakte in de strijd om de felbegeerde Champions League-tickets, deed Tottenham Hotspur dat evenmin. In een tumultueuze wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion, waarbij Arnaut Danjuma (invaller) en Joël Veltman (basisspeler) voor de Nederlandse inbreng zorgden, won de Londense club met 2-1. De score werd al in de tiende minuut geopend door Heung-min Son, die met een prachtig afstandsschot zijn honderdste doelpunt in de Premier League maakte.

Het antwoord van Brighton & Hove Albion volgde twintig minuten later toen een indraaiende corner werd door de vrijstaande Lewis Dunk tegen de touwen gekopt. Tottenham Hotspur had vervolgens geluk dat het tien minuten na rust niet zelfs op achterstand kwam. Een doelpunt van Danny Welbeck werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat Alexis Mac Allister in aanloop naar de treffer hands bleek te hebben gemaakt.

In de nasleep van de afgekeurde goal kregen zowel Cristian Stellini (tijdelijke hoofdtrainer van Spurs) als Roberto De Zerbi (hoofdtrainer Brighton) een directe rode kaart voor hun betrokkenheid bij een opstootje. Vanaf de tribune zagen zij hoe Harry Kane tien minuten voor tijd op aangeven van Pierre-Emile Højbjerg de 2-1 maakte. Tottenham komt door de zege weer op drie punten van Manchester United, dat eerder op dag met 2-0 won van Everton. Newcastle United, een andere concurrent van de ploeg van trainer Erik ten Hag, boog tegen Brentford een 1-0 achterstand om in een 1-2 zege.

Wolverhampton Wanderers - Chelsea 0-1

Bij Chelsea stond zaterdag voor het eerst in anderhalf jaar Frank Lampard langs de zijlijn. De vervanger van de ontslagen Graham Potter werd deze week aangesteld als interim-trainer tot het einde van het seizoen. Dat er van Lampard geen wonderen kan worden verwacht, werd op bezoek bij Wolverhampton Wanderers eens te meer duidelijk.

Want Chelsea - dat al een klein wonder nodig had om zich te plaatsen voor Europees voetbal - ging onderuit op Molineux. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd na een half uur gemaakt door Matheus Nunes, die met een indrukwekkende volley Kepa Arrizabalaga kansloos liet. Chelsea blijft door de nederlaag steken op de elfde plaats en zal in de laatste acht wedstrijden van het seizoen uit een ander vaatje moeten tappen om in de Premier League een Europees ticket te veroveren.