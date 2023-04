Duidelijk vertrek advies voor Xavi Simons: 'Jammer voor Nederland, jammer voor PSV'

Xavi Simons (19) kwam in de afgelopen zomer bij PSV en maakt ontzettend veel indruk. Er zijn wisselende adviezen over wat de middenvelder na dit seizoen moet doen: blijven of na één seizoen al vertrekken uit Eindhoven. Marciano Vink stelt dat hij nog een jaartje moet blijven, maar daar is zeker niet iedereen het mee eens.

“Ik hoop dat hij blijft”, aldus de analist bij ESPN. En als Simons wel wil verkassen, dan moet hij niet voor een type club Chelsea of Paris Saint-Germain gaan, maar naar een club van een kleiner kaliber. “Een Real Betis Sevilla of Benfica. Daar kun je een bepalende speler zijn. Ligt de druk niet meteen héél hoog, maar wel naar een club die Champions League speelt", zei Vink.

Gertjan Verbeek denkt dat een volgende stap voor Simons best waardevol kan zijn, ook al na dit seizoen. “Als speler moet je ook spelers om je heen hebben, die je ook beter maken. Simons is nu al zo toonaangevend bij PSV, dan moet hij in elk geval bij PSV weg”, aldus de oud-trainer. “Dan heeft hij een andere omgeving nodig om zich door te ontwikkelen. Hij heeft zoveel potentie, jammer voor de Nederlandse competitie en PSV.” Een club als Manchester City kan dan wel, omdat hij dan traint met de allerbeste spelers ter wereld. "Als je een trainer hebt die een plan met je heeft."

Kees Kwakman denkt ook dat een tussenstap goed zou zijn voor Simons, maar weet niet of de door Vink genoemde clubs meteen verstandige opties zijn. "Wijnaldum maakte ook eerst een tussenstap bij Newcastle United", zei de voormalig speler van FC Volendam. "Dat is toch ook goed uitgepakt?" De teller van Simons dit seizoen staat op 39 officiële wedstrijden, waarin hij zestien goals maakte en acht assists gaf.