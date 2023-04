'Edwin van der Sar komt steeds verder onder druk te staan bij Ajax'

Edwin van der Sar staat onder druk momenteel bij Ajax. Hoewel er van een vertrek (nog) zeker geen sprake is, komen er rondom de algemeen directeur vraagtekens, nu de komst van een nieuwe technisch directeur uitblijft.

Dat schrijft Het Parool over de huidige situatie in de Johan Cruijff Arena. ‘Van der Sar komt steeds verder onder druk te staan in de organisatie, maar het laatste waar Ajax nu op zit te wachten is een vertrek van de baas van de NV. Zijn functioneren in het afgelopen jaar zal op een nader moment – als de dikke mist wat is opgetrokken – door de rvc worden geanalyseerd en beoordeeld.’

Van der Sar wordt bij Ajax momenteel op alle vlakken getest, omdat hij heeft aangegeven géén ambities te hebben op technisch gebied. ‘Maar op dat vlak zijn nu wel de belangrijkste en moeilijkste beslissingen te nemen. Daarin moet de nieuwe president-commissaris Eringa de regie nemen. Als er al haast was bij Ajax om de technische zaken op orde te krijgen, dan is dat nu grote haast.’

Verder is er nog altijd een technisch vacuüm in Amsterdam, wat Van der Sar tijdens de persconferentie van het ontslag van Alfred Schreuder al erkende. Naast het uitblijven van een technisch directeur als opvolger van Marc Overmars, is er ook nog altijd geen technische man in de Raad van Commissarissen als opvolger van Daley Blind.