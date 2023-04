El Yaakoubi doet zijn verhaal: 'Knip en plak dit interview niet'

De wedstrijd tussen Excelsior en FC Twente eindigde zaterdagavond in een doelpuntloze remise. Toch zal deze wedstrijd om één reden niet snel vergeten worden. De veelbesproken Excelsior-verdediger Redouan El Yaakoubi kwam voor het eerst in actie sinds hij de aanvoerdersband kwijt is. Voor de camera’s van de NOS reageerde El Yaakoubi op de hectische week en deelde hij zijn kant van het verhaal.

El Yaakoubi verloor de band nadat de verdediger weigerde de #OneLove-aanvoerdersband te dragen. Hierdoor ontstond volgens El Yaakoubi ‘een verkeerd beeld’ van hem. “Ik hoop juist dat ik op een positieve manier een stem kan zijn voor heel veel mensen die hier ook mee te maken hebben. Ik wil jongeren juist leren dat ze zichzelf mogen zijn. Dat is denk ik de belangrijkste boodschap geweest”, vertelde de 27-jarige in een zeven minuten durend interview.

“Ik denk dat er genoeg andere mensen zijn die achter mijn gedachtegoed staan en weten dat ik in ieder geval met de beste bedoelingen heb geprobeerd te handelen en een voorvechter ben van gelijkheid en vrijheid”, sprak El Yaakoubi, die teleurgesteld was in de clubleiding van Excelsior. De oud-aanvoerder vertelde dat hij aanvankelijk te horen kreeg dat hij zelf ook mocht meebeslissen over het ontnemen van zijn aanvoerderschap. In de praktijk viel dat echter tegen. “In het persbericht dat ik kreeg, maakte ik op dat het besluit al was genomen. Dan heb ik dus niet zoveel te beslissen. Die keuzevrijheid is er helemaal niet geweest”, reageerde de centrumverdediger kritisch.

Dringend verzoek

Aan het einde van het interview had El Yaakoubi nog een heldere boodschap voor NOS-journalist Jeroen Grueter en zijn collega’s. “Eén ding wat ik hoop, is dat je dit interview volledig uitzendt en niet knipt en plakt. Anders word ik weer op een bepaalde manier neergezet die ik niet ben. Het allesomvattende bericht moet naar buiten zodat mensen dit kunnen terugkijken”, sloot de Excelsior-verdediger af.