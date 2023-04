FC Twente laat na om in te lopen op AZ: zware route richting Europa

De wedstrijd tussen Excelsior en FC Twente heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. De wedstrijd in Rotterdam eindigde in 0-0, waardoor Twente niet profiteerde van het puntenverlies van concurrent AZ (1-1 tegen sc Heerenveen).

Een van de grootste kansen van de wedstrijd was na dertien minuten voor Michel Vlap. Van dichtbij stuitte de middenvelder van Twente op keeper Stijn van Gassel van Excelsior. Ook Anass Salah-Eddine vond Van Gassel op zijn pad. Excelsior werd in het slot van de eerste helft wat gevaarlijker, maar Twente kwam niet in grote problemen.

In de tweede helft liet Van Gassel de bal plots uit de handen glippen na een vrije trap van Twente. De bal dreigde over de doellijn te rollen, maar dat wist de keeper ternauwernood te voorkomen. Excelsior was nog eenmaal dicht bij een doelpunt: Lars Unnerstall bracht redding op een hard schot van Lazaros Lamprou.

Excelsior speelde in de tweede helft goed gegroepeerd, was fel en toonde een goede teamgeest. De thuisploeg beloonde zichzelf daarvoor met het punt, dat door de thuissupporters werd gevierd als een overwinning. Nummer vijftien Excelsior kan ieder punt immers goed gebruiken in de strijd tegen degradatie.

De route naar Europees voetbal wordt een lastige voor Twente. De Enschede club staat op de vijfde plek; de eerste vier plaatsen leveren waarschijnlijk een ticket voor Europees voetbal op. Als Twente het gat met AZ (zes punten) niet kan dichten, wachten de play-offs.