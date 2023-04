Emmen slaat in extremis toe en stuurt Cambuur naar rand van de afgrond

FC Emmen heeft zaterdagavond een cruciale overwinning geboekt in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Lukkien won op bezoek bij directe concurrent SC Cambuur met 1-2. De winnende treffer van Jeroen Veldmate viel diep in de blessuretijd.

Emmen begon uitstekend in Friesland, waar Richairo Zivkovic in de openingsfase tot twee keer toe voor gevaar zorgde. Hij had zijn vizier in de eerste helft echter niet op scherp staan. Dat gold aan de overkant wel voor zijn ploeggenoot Miguel Araujo. Bjørn Johnsen leek namens Cambuur op weg naar de 1-0, maar werd uitstekend van de bal gegleden door de verdediger uit Peru. Daarna was het vooral Emmen dat weer de weg naar het doel van de gastheer zocht. Keziah Veendorp raakte de paal en een doelpunt van Jeremy Antonisse werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Cambuur begon vervolgens goed aan de tweede helft en was dreigend via Johnsen. Aan de andere kant leek de thuisploeg het deksel voor die gemiste kansen op de neus te krijgen. Net als ploeggenoot Veendorp raakte ook Antonisse de bal achter doelman Robbin Ruiter. Beide ploegen gingen ook vooral naar de klok kijken in de hoop om in ieder geval niet te verliezen. Cambuur vond halverwege het tweede bedrijf toch nog de geest en sloeg toe. Antonisse stond te slapen bij een voorzet en Mitchel Paulissen zorgde met een fraaie kopbal voor de bevrijdende 1-0.

De opluchting in het Cambuur Stadion was van korte duur. Negen minuten na de openingstreffer stond het alweer gelijk in Leeuwarden. Ahmed El Messaoudi schoot de belangrijke gelijkmaker binnen namens Emmen, dat in de slotfase kansen kreeg om drie punten mee te nemen. Ruiter redde uitstekend op een kopbal van Ole Romeny, die helemaal vrij kon inkoppen. Julius Dirksen zette de sluitpost van Cambuur ook aan het werk met een harde knal. In de extra tijd ging het alsnog mis voor Cambuur. Veldmate zorgde met een slimme kopbal voor de late ontknoping: 1-2.