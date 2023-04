ESPN baalt: ‘Dit is de wereld op zijn kop, het misverstand moet de wereld uit’

Het is volgens ESPN 'de wereld op zijn kop' om de zender deels verantwoordelijk te houden voor de ongeregeldheden bij Feyenoord – Ajax. Bij de meeste tribunes hingen netten, maar in verband met de tv-registratie was dat niet het geval bij de tribune waarvandaan een 32-jarige man een aansteker wierp naar Davy Klaassen.

"De clubs zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in het stadion en de burgemeester voor de ordehandhaving", benadrukt een woordvoerder van ESPN in gesprek met De Telegraaf. "Het besluit om op sommige plekken geen netten op te hangen is een beslissing van Feyenoord in samenspraak met de politie. Wij gaan daar niet over. Dit is een misverstand dat uit de wereld moet."

De woordvoerder betreurt de incidenten die het Nederlands voetbal teisteren. Onlangs werd Jetro Willems geslagen door een FC Groningen-hooligan en kwam een toeschouwer bij PSV – Sevilla het veld op om de keeper van de Spaanse club aan te vallen. De zender maakt zich af en toe ook zorgen om de veiligheid van de eigen medewerkers in de stadions.

"Natuurlijk maken we ons daar ook zorgen over en daar zijn we ook al langer over in gesprek", klinkt het. "Net zoals we over veel andere zaken werkoverleg hebben. De samenwerking met de clubs is goed."