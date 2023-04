Europese droom spat uiteen: Feyenoord in verlenging ten onder bij AS Roma

Feyenoord is er donderdagavond niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finale van de Europa League. De ploeg van trainer Arne Slot ging op bezoek bij AS Roma na verlenging met 4-1 onderuit. Extra pijnlijk was dat de bepalende 2-1 van Paulo Dybala pas in de slotfase van de reguliere speeltijd viel.

Feyenoord kreeg voor de aftrap al goed nieuws in Rome. Daar bleken Paulo Dybala en Tammy Abraham namelijk niet fit genoeg om aan de aftrap te kunnen verschijnen. Daar kwam ook nog eens een snelle blessure van Georginio Wijnaldum bij. De ex-Feyenoorder moest zich al na twintig minuten laten vervangen. Op dat moment was er al veel gebeurd in het Stadio Olimpico. Roma begon aanvallend en Justin Bijlow moest ingrijpen op een knal van Lorenzo Pellegrini. De doelman was kansloos op een schot van Bryan Cristante, wiens inzet net naast het doel vloog.

Aan de overkant kreeg Feyenoord echter ook snel een grote kans. Sebastian Szymański dacht een voorzet van Alireza Jahanbakhsh binnen te werken, maar de Pool stuitte op de zeer ervaren Rui Patrício. De Rotterdammers wilden daarna graag een strafschop na een vermeende handsbal van Diego Llorente. De verdediger van Roma kreeg de bal wel op de arm, maar dat gebeurde via het hoofd. Daarom besloot de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor geen strafschop toe te kennen. In de slotfase van de eerste helft bleef Feyenoord de meest gevaarlijke van de twee.

Roma kreeg wel wat kansjes via invaller Stephan El Shaarawy, maar daar lag Bijlow niet wakker van. De vlam sloeg vervolgens even in de pan toen Santiago Giménez bij het pakken van een bal werd neergehaald door een staflid van Roma. Die werd met een rode kaart naar de tribune gestuurd en na een korte onderbreking kon de wedstrijd weer verder. Feyenoord nam het doel van Patrício nog een paar keer onder vuur. De Portugees had het zeker niet gemakkelijk met schoten van Szymański en Kökçü, maar hij hield zijn doel in de eerste helft wel schoon.

In de tweede helft werd Feyenoord al na tien seconden wakker geschud. Roma schoot namelijk uit de startblokken en Pellegrini raakte met zijn eerste balcontact de paal. Daar zat ook nog een handje van Bijlow tussen. Aan de andere kant zorgde Feyenoord uit het niets weer voor een kans na een handige aanval. Giménez kreeg de bal echter niet voldoende tegen zijn voet om Patrício serieus aan het werk te zetten. De Rotterdammers bleven lef tonen en voetbalden meerdere keren goed onder de druk van Roma uit. Dat leverde in eerste instantie geen echte kansen op.

Roma sloeg na een uur spelen wel toe. Een ingooi kwam terecht bij Leonardo Spinazzola, die de bal via Jahanbakhsh achter Bijlow frommelde. De VAR keek nog even naar een mogelijke handsbal van de thuisploeg, maar er ging geen streep meer door de treffer: 1-0. Mourinho wilde daarna duidelijk meteen op jacht naar meer. De ervaren oefenmeester uit Portugal bracht onder meer Dybala en Abraham binnen de lijnen. Dat leek meteen te resulteren in de 2-0 van Cristante, maar die treffer ging niet door. Abraham duwde Trauner namelijk duidelijk in de rug.

Feyenoord leek er niet meer uit te komen, maar na een spaarzame uitbraak stond het ineens 1-1 in Rome. Szymański slingerde de bal uitstekend voor het doel en daar dook Igor Paixão op. Als een duveltje uit een doosje verlengde hij de voorzet van zijn ploeggenoot en zag hij de bal achter Patrício in het doel ploffen: 1-1. Na die opsteker beperkte de ploeg van Slot zich voornamelijk tot verdedigen en kreeg het deksel op de neus. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd zorgde invaller Dybala met een fantastische treffer voor de late 2-1.

In de verlenging herpakte Feyenoord zich na die domper. De bezoekers kregen via Giménez meteen een grote kans om weer langszij te komen. De spits uit Mexico kreeg de bal ineens voor zijn voeten, maar schoot hard over. Aan de andere kant was Roma ook heel dichtbij. Bijlow ranselde een schot van Dybala uit zijn doel en was kansloos op een kopbal van Roger Ibañez. De Braziliaan zag zijn kopbal echter uiteenspatten op de paal. De 3-1 viel even later alsnog. Een snelle aanval via Abraham kende El Shaarawy als eindstation.

Daarna wist Feyenoord dat het moest komen, maar had natuurlijk al met krachten gesmeten. Slot bracht nog wat frisse krachten binnen de lijnen voor een slotoffensief. Roma deelde in plaats daarvan de genadeklap uit. Een treffer van Pellegrini leek te worden afgekeurd vanwege buitenspel van Abraham, maar de VAR zag dat het een geldig doelpunt was. Na de 4-1 was de strijd gestreden in Rome, waar Feyenoord er nog iets uit probeerde te persen. Dat lukte niet en de Rotterdammers eindigden de wedstrijd zelfs met tien. Giménez kreeg nog een directe rode kaart na een harde overtreding.