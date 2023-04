Excelsior pakt tweede punt op natuurgras; Vitesse moet blijven vrezen

De competitiewedstrijd tussen Vitesse en Excelsior heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. Beide ploegen kwamen niet tot scoren, al liet Vitesse in de tweede helft diverse mogelijkheden onbenut. Nummer zestien Excelsior heeft nu elf punten voorsprong FC Groningen, dat door de staking tegen NEC nog wel een wedstrijd tegoed heeft. Opvallend: voor Excelsior was het pas het tweede gepakte punt op natuurgras.

Vitesse had in grote delen van de wedstrijd een overwicht. De thuisploeg deed daar met name voor de rust te weinig mee: in de eerste helft was eigenlijk alleen een schot van Kacper Kozlowski dreigend. De teruggekeerde Phillip Cocu, hersteld van een blindedarmoperatie, stuurde zijn ploeg ogenschijnlijk met frisse energie het veld op voor de tweede helft. Vitesse was zeer bedrijvig in de eerste minuten na de rust, zonder de score.

Zo kopte Melle Meulensteen richting doel uit een corner, maar tikte doelman Stijn van Gassel de bal tegen de onderkant van de lat. Het horloge van scheidsrechter Sander van der Eijk bleef stil: de bal had de doellijn niet gepasseerd. Vervolgens bracht Van Gassel redding op een schot van Kozlowski van dichtbij. Na een korte fase waarin Excelsior iets meer aanzette greep Vitesse weer het initiatief. Een slotoffensief sorteerde niet het gewenste effect.

Vitesse heeft het puntenverlies volledig aan zichzelf te wijten. De Arnhemmers noteerden ruim twee Expected Goals en kregen liefst zeventien corners, maar Excelsior hield stand en hoeft zich normaliter geen zorgen meer te maken om directe degradatie. Dat lijkt voor Groningen onafwendbaar. Vitesse staat dertiende, maar heeft slechts drie punten voorsprong op Excelsior en moet zich dus nog zorgen maken om de nacompetitie.

Man of the match: Stijn van Gassel