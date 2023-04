FC Barcelona heeft financiering rond en kan eindelijk beginnen aan enorme renovatie

FC Barcelona verloor woensdagavond in eigen huis op pijnlijke wijze van Real Madrid. Een dag na de oorwassing in de Copa del Rey heeft de club echter goed nieuws gekregen over de voorgenomen verbouwing van stadion Camp Nou.

De Spaanse krant Marca schrijft dat de club de financiering van de ingrijpende ingreep rond het stadion helemaal rond heeft gekregen. Barcelona steekt liefst 1,5 miljard in de renovatie van zowel het stadion als de naastgelegen sporthal waar bijvoorbeeld de basketbaltak van de club haar wedstrijden afwerkt.

Een miljard wordt daarbij ingebracht door investeerders, de overige 500 miljoen betreft een lening die inmiddels is goedgekeurd door het bestuur van de club. Na de laatste wedstrijd van het huidige seizoen zal worden gestart met de werkzaamheden.

De verbouwing zal niet voor de start van het komende seizoen klaar zijn. Daarom heeft Barcelona de Spaanse voetbalbond al laten weten dat het volgend seizoen de thuiswedstrijden in het Olympisch Stadion zal gaan afwerken.