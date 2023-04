FC Barcelona kan Real-kater niet wegspoelen en stelt teleur in slaapverwekkend duel

FC Barcelona is maandagavond niet voorbij Girona gekomen. De koploper van LaLiga zag Real Madrid zaterdag een nederlaag lijden tegen Villarreal (2-3) en kon bij winst uitlopen naar een voorsprong van vijftien punten. In een teleurstellende wedstrijd kon echter niet gescoord worden tegen middenmoter Girona.

FC Barcelona liep vorige week woensdag tegen een forse tik aan. Real Madrid was met grote cijfers (0-4) te sterk in de halve finale van de Copa del Rey en knikkerde Barça uit het bekertoernooi. Tegen middenmoter Girona was het voor de ploeg van Xavi Hernández zaak om zich te herpakken en de voorsprong op datzelfde Real in de competitie te vergroten naar vijftien (!) punten.

Slaapverwekkend

Maar het publiek, dat in de tiende minuut massaal de naam van Lionel Messi scandeerde, werd niet verwend in de eerste helft van de wedstrijd. De kansen waren schaars voor de thuisploeg, dat in de openingsfase zelfs ontsnapte aan een achterstand. Acht minuten voor rust leken de Catalanen alsnog op voorsprong te komen. Ronald Araújo was ontzettend dichtbij met een kopbal uit een corner, maar Girona-doelman Paulo Gazzaniga kon de inzet ternauwernood redden. Maar dat was het wel voor de eerste helft, die door deze foto uitstekend werd samengevat:

❗| A fan was seen sleeping during FC Barcelona's match vs Girona. pic.twitter.com/2JI6DcFtMw — Managing Barça (@ManagingBarca) April 10, 2023

Ook in de tweede helft was het allesbehalve overtuigend wat Barcelona liet zien. De ploeg van Xavi kwam zo’n tien minuten na rust zelfs heel goed weg toen Valentín Castellanos een enorme kans om zeep hielp. Het spel van de aanstaande kampioen van LaLiga bleef voorzichtig en pas in de absolute blessuretijd was Barça nog dichtbij een doelpunt. Robert Lewandowski kon nog bijna met een fraai hakballetje de drie punten veiligstellen, maar zijn inzet werd op het nippertje geblokt. Zo eindigde de wedstrijd zoals hij begon en wordt het gat met Real dertien punten.