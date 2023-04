FC Barcelona U16 laat zich van slechtste kant zien: negatieve hoofdrol voor Shane Kluivert

Opvallend, merkwaardig, onsportief. Er zijn veel woorden die geplakt kunnen worden op de actie die zou gaan leiden tot een doelpunt van Shane Kluivert, zoon van Patrick en broertje van Justin, in de wedstrijd tussen de U16 van FC Barcelona en de leeftijdsgenoten van Crystal Palace. De talenten van FC Barcelona faketen een blessure om vervolgens te profiteren van het feit dat de tegenstander naar de kant was geroepen om snel wat dingen te bespreken.

Na bijna 25 minuten spelen tijdens de ontmoeting tussen de U16’s van Barcelona en Palace, die elkaar een paar dagen geleden troffen in het teken van de MICFootball 2023, stond de ‘geblesseerde’ nummer 3 van Barcelona opeens vliegensvlug op. De verdediger was kort daarvoor onderuit gehaald door een speler van Palace, die daarvoor een gele kaart kreeg. Er moest verzorging aan te pas komen, maar er was eigenlijk helemaal niets aan de hand. Dat bleek wel uit het feit dat hij vliegensvlug weer op beide benen stond.

Op dat moment stonden de spelers van Palace nog langs de kant om wat dingen door te nemen met de technische staf. Barcelona maakte daarvan gebruik door het spel snel te hervatten, zonder Palace de kans te geven terug binnen de lijnen te komen. Heel onsportief natuurlijk, maar de scheidsrechter leek het allemaal wel prima te vinden. Hij vond het blijkbaar niet nodig om de spelers van Palace eerst te attenderen op het feit dat het spel hervat zou worden. Shane Kluivert kon daardoor recht op het lege doel af, zonder tegenstander voor zich, en tikte de bal uiteindelijk in het net. Kluivert en zijn teamgenoten vierden het doelpunt vervolgens ook nog alsof het de normaalste gang van zaken was. Uiterst bijzonder…

De talenten van Barcelona zouden de wedstrijd uiteindelijk met 4-1 winnen. MICFootball is een internationaal toernooi voor jeugdteams. De actie van Barcelona leidde tot veel kritiek op social media.