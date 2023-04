Spanningen lopen op in Spanje: Real komt met reactie op Laporta

De spanningen tussen Real Madrid en FC Barcelona worden steeds groter. De Koninklijke is met een video gekomen als reactie op de uitlatingen van Joan Laporta over de Madrileense club. Volgens de president van Barça heeft Real in het verleden veel hulp gehad van de Spaanse voetbalbond.

Barcelona wordt betrokken bij een fraudezaak, waarbij de Catalanen betalingen zouden hebben gedaan om de sportieve uitkomst te beïnvloeden. Laporta ontkende glashard en kwam ook nog met beschuldigingen aan het adres van Real. “Ik wil één club onder de aandacht brengen. Die club is Real Madrid. Een club die historisch gezien altijd voorkeur heeft gehad en de club van het regime was. Ik wil je eraan herinneren dat meer dan zeventig jaar lang de meerderheid van de mensen die scheidsrechters aanstellen, directeuren, leden of spelers van Real Madrid waren. Of soms allemaal tegelijk”, gaf de bestuurder op de persconferentie van maandagochtend aan.

Real heeft het hier niet bij laten zitten kwam in de vorm van een video met een reactie op de beschuldigingen van Laporta. In de video werd verwezen naar de hulp die Barcelona ontving tijdens de jaren onder dictator Francisco Franco. In de video werden de uitspraken van Laporta beschreven als een leugen. Volgens diverse Spaanse media is dit krachtigste verdediging van Real in vele jaren geweest.

Volgens MARCA is Real niet van plan om zijn armen laten zakken of nog meer te tolereren van de Catalaanse club. Wat in het filmpje werd getoond, is niet het enige dat Real nog voorhanden heeft. De recordwinnaar van de Champions League heeft veel meer verdedigingsargumenten en laat zich in de komende weken nog wel horen.