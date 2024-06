FC Emmen tovert konijn uit de hoge hoed en stelt jonge Duitser uit Red Bull-school aan als nieuwe trainer

Robin Peter wordt met ingang van komend seizoen de nieuwe trainer van FC Emmen. De 36-jarige Duitser, afkomstig uit de Red Bull-school, tekent op De Oude Meerdijk een contract voor één seizoen.

Peter was jarenlang werkzaam in de jeugdopleiding als trainer van diverse jeugdteams, maar was nog nooit actief als trainer van een seniorenelftal. Afgelopen seizoen was de Duitse oefenmeester clubloos, maar daarvoor had hij in de tweede helft van het seizoen 2022-2023 Red Bull Leipzig Onder 19 onder zijn hoede.

“Na jarenlang als jeugdtrainer bij Leipzig vooral bezig te zijn geweest met de ontwikkeling van jonge spelers, zocht ik nu naar een nieuwe uitdaging”, aldus Peter op de website van de Emmenaren. “Ik ben heel blij dat ik nu bij deze mooie club aan de slag kan met het implementeren van een nieuwe speelstijl bij de eerste selectie, die hopelijk de supporters blij zal maken.”

Technisch manager Nico Haak is tevreden met de aanstelling van de nieuwe trainer en raakte tijdens de gesprekken met Peter al enorm enthousiast. “Zijn voetbalvisie sluit goed aan bij wat onze supporters graag willen zien: hoge intensiteit, hoog druk zetten en ver van de goal spelen. We hopen binnenkort de rest van de technische staf te kunnen presenteren. Met Robin als hoofdtrainer en een aantal echte clubmensen in de staf gaan we vol vertrouwen het nieuwe seizoen in.” De rest van de technische staf moet nog worden ingevuld door FC Emmen.

