Vinícius laat van zich horen na straf voor Valencia-fans: ‘Niet voor mij, maar voor alle zwarte mensen’

heeft op social media gereageerd op de straf die drie supporters van Valencia kregen. De fans van de club uit het oosten van Spanje hebben de Braziliaan in het treffen tussen Valencia en Real Madrid op 19 mei racistisch bejegend en zijn daar nu voor bestraft.

Maandag kwam naar buiten dat de drie supporters, die oerwoudgeluiden maakten richting Vinícius Jr. tijdens het duel in Valencia, acht maanden de cel in moeten. Het is voor het eerst in Spanje dat supporters voor een dergelijk voorval een gevangenisstraf krijgen opgelegd. Daarnaast ontvingen ze ook ieder een landelijk stadionverbod van twee jaar. Daags nadat de straf naar buiten kwam, heeft de buitenspeler van Real Madrid gereageerd.

“Velen vroegen mij om het te negeren”, begint hij op X. “Veel anderen zeiden dat mijn strijd tevergeefs was en dat ik gewoon moest ‘voetballen’. Maar zoals ik altijd heb gezegd: ik ben geen slachtoffer van racisme. Ik ben een kwelgeest van racisten. Deze eerste strafrechtelijke veroordeling in de geschiedenis van Spanje is niet voor mij. Het is voor alle zwarte mensen.”

“Mogen andere racisten bang zijn, zich schamen en zich in de schaduw verstoppen. Anders zal ik er zijn om ze te verzamelen. Dank aan LaLiga en Real Madrid voor hun hulp bij deze historische vervolging. Er zullen nog meer volgen…”, besluit hij.

Muitos pediram para que eu ignorasse, outros tantos disseram que minha luta era em vão e que eu deveria apenas "jogar futebol".



Mas, como sempre disse, não sou vítima de racismo. Eu sou algoz de racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim. É por… https://t.co/NdezpJBjF2 — Vini Jr. (@vinijr) June 10, 2024

