Joey Veerman opnieuw in verband gebracht met droomtransfer: ‘Binnen twee maanden de beste’

werd vorige week door diverse oud-voetballers in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. De middenvelder van PSV zou volgens analisten dé ideale opvolger zijn van Toni Kroos, die zijn schoenen aan de wilgen heeft gehangen. Ook Jack Tuyp en Robert Molenaar denken dat een droomtransfer niet slecht uit zal pakken.

Onder andere Youri Mulder en Arnold Mühren denken dat Veerman niet zou misstaan in de selectie van De Koninklijke. Voormalig FC Volendam-spits Tuyp deelt die mening. “Door zijn instelling blijft hij zich continu doorontwikkelen. Dat heeft hij gedaan bij Heerenveen en doet hij nu bij PSV. Elke keer als je denkt dat een stap voor hem te groot is, zie je al snel dat hij het makkelijk aankan. Overal waar hij binnenkomt, is hij binnen twee maanden de beste”, zegt de oud-goaltjesdief.

Artikel gaat verder onder video

Molenaar, die Veerman liet debuteren in het betaalde voetbal bij FC Volendam, denkt dat de middenvelder klaar is voor een transfer. “Volgens mij heeft hij tot nu toe altijd de juiste stappen gemaakt. Eerst naar een topclub in Nederland en niet te vroeg naar het buitenland. Dat heeft ook geleid tot een debuut in Oranje. Dan denk ik dat de tijd zich aandient dat hij de volgende stap kan maken”, zegt hij.

Ook de oefenmeester zou Veerman wel in het shirt van Real Madrid willen zien. Of het dan ook een logische transfer is? “Real Madrid is voor niemand een logische stap, behalve voor Mbappé. Maar ik vind Joey wel hetzelfde type speler als Kroos, dus ik zou dat weleens willen zien”, zegt hij bij de rubriek Oranje Uitgelicht van ESPN.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald Koeman looft Hélène Hendriks en Noa Vahle na zaterdag

Ronald Koeman is zeer te spreken over de manier van werken van Hélène Hendriks en Noa Vahle.