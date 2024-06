Oranje-international kreeg aanbod van ander land: 'Ik wist het Nederlands elftal wél haalbaar zou zijn'

stond tijdens de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland in de basis bij het Nederlands elftal. De geboren Zwollenaar was eerst nog met AC Milan bij een oefenwedstrijd in Australië, dus vandaar dat hij wat later aansloot. Of Nederland het EK in Duitsland gaat winnen weer Reijnders niet, maar in ieder geval moeten de tegenstanders rekening houden met ons kikkerlandje.

In een interview met De Telegraaf vertelde dat hij een aanbieding kreeg van de Indonesische voetbalbond, toen hij 21 was, maar dit aanbod sloeg Reijnders ‘gewoon’ af. Anders was hij nu uitgekomen voor Indonesië. “Waarom zou ik dat niet doen, vroeg men. Ik was al 21 en zou het Nederlands elftal toch niet meer halen, dacht Indonesië.”

Toch liet Reijnders zich niet makkelijk uit het veld slaan. “Maar ik wist gewoon dat het wél haalbaar was. Ik kan niet wachten. Op het moment dat de competitie was beslist, richtte ik de focus al op het EK. Door nóg meer op te letten tijdens wedstrijden, want hoe vaak zie je niet dat spelers vlak voor een toernooi geblesseerd raken? Ik ben echt wat zuiniger op mezelf geweest.”

Komende zondag speelt Nederland tegen Polen de eerste wedstrijd van het toernooi. In Hamburg zal om 15.00 afgetrapt worden. Polen kan in de wedstrijd tegen Oranje niet beschikken over Robert Lewandowski, wat natuurlijk een enorme aderlating is voor bondscoach Michal Probierz. Op de vraag wat Reijnders van het EK denkt, antwoordt hij: “We zijn misschien geen favoriet om Europees kampioen te worden, maar andere landen zullen echt rekening met ons moeten houden.”

