‘Nederlander geldt als één van de belangrijkste transferdoelwitten van Manchester United’

is één van de belangrijkste transferdoelwitten van Manchester United deze zomer. Volgens SkySports heeft de club van Erik ten Hag duidelijk gemaakt de Nederlandse spits te willen contracteren.

Zirkzee kende een sterk seizoen bij Bologna. De ploeg van Thiago Motta eindigden op de vijfde plaats in de Serie A en kwalificeerden zich zodoende voor de Champions League. De Nederlandse spits had daar met elf doelpunten en vijf assists in 34 competitiewedstrijden een belangrijk aandeel in.

In het contract van Zirkzee bij Bologna zou een afkoopsom van veertig miljoen euro staan. Volgens SkySports is Manchester United bereid om dat bedrag te betalen. Toch hebben the Red Devils volgens het medium nog enkele andere spitsen op het lijstje staan.

Naast Manchester United strijden ook Arsenal en AC Milan om de handtekening van de Nederlander. De Londenaren zijn op zoek naar een jonge spits die ze verder kunnen ontwikkelen, terwijl de nummer twee van Italië Zirkzee ziet als de opvolger van de naar LAFC vertrokken Olivier Giroud. Ook Juventus zou de spits graag binnenhalen, maar zal daar eerst een andere centrumaanvaller voor moeten verkopen.

