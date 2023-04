'Feyenoord en PSV mogen hopen op komst Pepi, maar moeten wel diep in de buidel tasten'

Hoewel Ricardo Pepi er naar alle waarschijnlijkheid niet in gaat slagen om FC Groningen in de Eredivisie te houden, kan de Amerikaan terugkijken op een geslaagd debuutseizoen in Nederland. Pepi speelde zich naar verluidt zelfs in de kijker van Feyenoord en PSV. De topclubs mogen blijven hopen op de komst van de aanvaller, maar zullen wel diep in de buidel moeten tasten.

Pepi maakte ruim een jaar geleden voor meer dan zestien miljoen euro de overstap van Dallas naar FC Augsburg. De Duitsers lieten hem vervolgens een paar maanden later op huurbasis vertrekken naar FC Groningen. Pepi is een van de weinige lichtpuntjes bij de huidige nummer zeventien van de Eredivisie. In competitieverband scoorde Pepi elf keer in 24 wedstrijden en verzorgde hij bovendien drie assists.

Daarmee heeft hij zich dus in de kijker gespeeld van PSV. Vorige maand meldde onder meer het Eindhovens Dagblad dat Pepi op het lijstje van PSV was verschenen in de zoektocht naar mogelijke versterkingen voor het nieuwe seizoen. De huidige nummer drie van de Eredivisie is niet de enige club die de verrichtingen van de Amerikaan op de voet volgt. Ook Feyenoord zou interesse hebben in de komst van Pepi. FC Augsburg leek in eerste instantie echter niet te willen meewerken aan een transfer, maar is volgens BILD van gedachten veranderd.

De club uit de Bundesliga zou Pepi komende zomer willen laten gaan, maar geïnteresseerde clubs zullen diep in de buidel moeten tasten. Als we BILD moeten geloven, zet FC Augsburg in op het bedrag dat het vorig jaar overmaakte naar Dallas. Een slordige zestien miljoen euro dus. Naast Feyenoord en PSV zou ook Crystal Palace in de markt zijn voor de handtekening van de spits, wiens voorkeur echter uitgaat naar een langer verblijf in Nederland.

“Het bevalt me heel goed in Nederland. Ik had het hier meteen naar mijn zin. Ik denk dat de Eredivisie een geweldige competitie is voor jonge spelers als ik. Je krijgt veel kansen en als aanvaller heb je veel mogelijkheden om goede dingen te laten zien”, zei Pepi laatst nog in gesprek met het Dagblad van het Noorden.