Feyenoord gewaarschuwd: ‘Mourinho beukt dat in de koppen van zijn spelers’

Het tweeluik met AS Roma wordt voor Arne Slot een interessante tactische test tegen José Mourinho. De Portugese oefenmeester rekende eerder al af met Louis van Gaal, Peter Bosz en Slot zelf in Europese finales (Champions, Europa en Conference League), maar over twee wedstrijden komt de nadruk meer te liggen op de tactische kwaliteiten.

“Ik hoop dat Feyenoord doorgaat, vanwege het voetbal dat Slot met Feyenoord voorstaat. Dat is veel leuker dan dat voetbal van Mourinho”, stelt Valentijn Driessen in de Kick Off-podcast van De Telegraaf. Wel moet Feyenoord de lessen meenemen die het eerder leerde tegen de Romeinen. “Je moet niet snel op achterstand komen. Dan is er bijna geen mogelijkheid meer om te scoren tegen AS Roma. Dat zag je dit weekend wel weer tegen Torino.”

Driessen vraagt zich af wie de grootste tacticus is: Slot of 'de Nederlandse angstgegner' Mourinho. “Hij is een meester in het ontregelen van teams”, weet zijn collega Mike Verweij. “Hij sluit zichzelf een dag of twee op in zijn videokamer. Bedenkt een systeem om de tegenstander te ontregelen en dat beukt hij helemaal in de koppen van de spelers. Wesley Sneijder had dat nog nooit zo meegemaakt. Hij bijt zich helemaal vast in de tegenstander en vindt iets om ze te ontregelen. Feyenoord moet dus een Plan B hebben. Ajax liet zich te makkelijk naar de slachtbank leiden in de finale in 2017.”



Scheidsrechter bekend

Aan de scheidsrechter kan het donderdagavond in elk geval niet liggen, want de Spaanse toparbiter José María Sánchez (39) komt naar De Kuip om het duel in goede banen te leiden. Niet voor niets had hij dit seizoen de leiding over Real Madrid – FC Barcelona in eigen land. Recente Nederlandse herinneringen aan hem zijn wisselend: Ajax was kansloos tegen Liverpool onder leiding van Sánchez (3-0), die in dat duel overigens geen enkele kaart trok. Het Nederlands elftal won met 1-4 van België, toen de Spanjaard de wedstrijd in handen had.