Feyenoord grijpt in: vak Z wordt gesloten in wedstrijd tegen AS Roma

Feyenoord sluit vak Z tijdens de Europa League-wedstrijd tegen AS Roma van donderdag 13 april in zijn geheel. De club ‘voelt zich genoodzaakt deze beslissing te nemen naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen Ajax van woensdagavond.'

In de wedstrijd tegen Ajax ging het faliekant mis, want Davy Klaassen werd met een aansteker achterop het hoofd geraakt. De wedstrijd werd meer dan een halfuur gestaakt en dit heeft dus ook gevolgen voor de wedstrijd tegen AS Roma.

Door deze sluiting zijn er zo’n tweeduizend supporters niet welkom in De Kuip, buiten dat zijn er ook geen uitfans. Er waren al 1100 kaarten verkocht voor deze tribune en deze supporters krijgen een alternatief aangeboden.

Er zijn al 25 mensen geïdentificeerd en/of aangehouden wegens wangedrag na de wedstrijd tegen Ajax. Onder deze verdachten zit ook de vermoedelijke dader, die gisteren vrijwel direct kon worden aangehouden na het gooien van de aansteker. ‘De verwachting is dat de komende tijd, door bestudering van camerabeelden en met de hulp van de hierin gespecialiseerde KNVB-taskfore, nog meer mensen kunnen worden geïdentificeerd die zich rond de wedstrijd hebben misdragen’, geeft de club aan op de site.