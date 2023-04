'Feyenoord moet nadenken over Diego Simeone-constructie'

Het is volgens het Algemeen Dagblad geen uitgemaakte zaak dat Arne Slot in de zomer vertrekt bij Feyenoord. Waar journalist Valentijn Driessen van De Telegraaf vrijdagavond nog stelde dat Slot 'honderd procent zeker' weggaat, ziet het AD vijf redenen waarom Slot in Rotterdam zou kunnen blijven.

De eerste reden die wordt opgevoerd is de waardering die Slot krijgt in Rotterdam. Feyenoord wil de oefenmeester dolgraag behouden en zou er goed aan doen om na te denken over de 'Diego Simeone-constructie', denkt de krant. Simeone is bij Atlético Madrid de bestbetaalde trainer ter wereld, omdat daar het idee leeft 'dat het succes van de club vrijwel volledig te danken zou zijn aan de aanpak van Simeone'. "Dat idee zouden ze in de Kuip ook kunnen hebben bij hun trainer", denkt het AD.



"Het honorarium van Slot verdubbelen en daar als consequentie aan verbinden dat hij niet verkast voor de zomer 2025, dat is financieel vast haalbaar in De Kuip. Het zou een poging waard kunnen zijn", klinkt het. "De kans dat Slot zo’n dubbel salaris snel terugverdient voor de club is best groot, door het vergroten van de transferwaarde van zijn selectie of via extra inkomsten uit Europees voetbal."



Een andere reden die wordt opgevoerd is het feit dat Slot graag in de buurt blijft van zijn kinderen, die op de middelbare school zitten. Verder kan Slot met Feyenoord naar alle waarschijnlijkheid Champions League-voetbal spelen, terwijl de kans daarop kleiner is bij de Engelse clubs die interesse in hem hebben. Bovendien heeft de trainer aangegeven kieskeurig te zijn - hij wil het aanvallende voetbal kunnen implementeren dat hij speelde met SC Cambuur, AZ en Feyenoord - en tot slot kan Feyenoord simpelweg de deur dichthouden, omdat zijn contract nog doorloopt.