Feyenoord moet oppassen: 'Mexicaanse bond wil Te Kloese terughalen'

Algemeen directeur Dennis te Kloese van Feyenoord staat in de belangstelling van de Mexicaanse voetbalbond. Te Kloese kwam tussen 2011 en 2018 uit voor de voetbalbond van Mexico en de het Noord-Amerikaanse land hoopt de bestuurder te verleiden om terug te keren.

Dat meldt Voetbal International vrijdagavond. Te Kloese was in het verleden zeven jaar actief in verschillende functies bij de Mexicaanse voetbalbond, waarna hij de overstap maakte naar het Amerikaanse LA Galaxy. Vervolgens haalde Feyenoord hem daar een jaar geleden op, na het vertrek van Marc Koevermans bij de Rotterdamse club.

In De Kuip zou Te Kloese, die na het vertrek van Frank Arnesen ook een deel van het voetbaltechnische pakket voor zijn rekening neemt, het goed naar zijn zin hebben. Toch hopen de Mexicanen de bestuurder te kunnen verleiden om terug te keren, zo melden bronnen aan VI. Te Kloese zou er zeer goed op staan bij de Noord-Amerikanen.

Verdediger Carlos Sanchez hoopt dat de algemeen directeur van de Rotterdammers de Mexicanen nog van dienst kan zijn met zijn netwerk. Mexico speelt in aanloop naar het WK 2026 geen kwalificatiereeks, waardoor er goede oefentegenstanders nodig zijn. Daarvoor wil men het netwerk van Te Kloese voor gebruiken.