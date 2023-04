Feyenoord-spelers dragen 'speciaal shirt' om statement te maken na Klassieker-incident

Feyenoord grijpt het thuisduel met RKC Waalwijk aan om een statement te maken naar aanleiding van het incident met Davy Klaassen in de halve finale van de KNVB Beker. De Ajacied werd na ruim een uur voetballen in de Kuip geraakt door een voorwerp dat werd gegooid vanuit het publiek. Volgens 1908.nl betreedt de ploeg van trainer Arne Slot zondagavond het veld met een 'speciaal shirt'.

Heel veel is er nog niet over bekend, maar volgens het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl is het in de 'trend' van de boodschap die John de Wolf woensdagavond probeerde door te geven aan het Feyenoord-publiek. De Wolf deed een dringend beroep op de supporters die in de hoek stonden waar het incident met Klaassen plaatsvond. De assistent van hoofdtrainer Arne Slot vroeg de supporters hun verstand te gebruiken.