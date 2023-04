Feyenoord-spits Danilo blundert op Twitter voorafgaand aan AS Roma-uit

Feyenoord-spits Danilo is in aanloop naar de return van de kwartfinale van de Europa League pijnlijk in de fout gegaan op Twitter. De Braziliaan vroeg wie van zijn volgers mee zou reizen naar Rome, terwijl er juist geen Feyenoord-supporters worden toegelaten in het Stadio Olimpico.

Op het sociale medium hoopte Danilo zijn volgers te bereiken met de volgende boodschap: "Belangrijke wedstrijd vanavond, wie reist er mee?", daarmee vergetend dat de supporters van zijn club helemaal niet welkom zijn in het stadion waarin AS Roma de thuiswedstrijden afwerkt.

Inmiddels heeft Danilo de tweet ook weer verwijderd. "Laat je support vanuit Rotterdam zien" is nu de boodschap bij de foto die hij op zijn account plaatste (zie hieronder). De spits zal donderdagavond vermoedelijk op de bank beginnen bij Feyenoord. Na de winterstop heeft Santiago Giménez de spitsenstrijd in De Kuip definitief in zijn voordeel beslist. Gedurende de eerste seizoenshelft was het een kwestie van stuivertje wisselen tussen de Braziliaan en zijn Mexicaanse concurrent.