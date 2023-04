Feyenoord-supporters zullen niet gelukkig worden van uitspraken Fabrizio Romano

Fabrizio Romano heeft bevestigd dat Orkun Kökçü op de radar staat van Manchester United. Zaterdag meldde de Daily Mirror al dat scouts van The Red Devils waren afgereisd naar De Kuip voor de bekerwedstrijd tegen Ajax, maar dat zou niet de enige wedstrijd zijn waarin Kökçü werd bekeken.

"Er gaan veel verhalen rond over Manchester United en Orkun Kökçü. Dat komt doordat ze de Feyenoord-middenvelder daadwerkelijk monitoren", maakt Romano duidelijk in de podcast The United Stand. "Ze hebben hem niet alleen tegen Ajax gezien, ze volgen hem al een langere tijd. Ze kennen de speler erg goed. Het is een moderne middenvelder en dus is hij zeker interessant voor Manchester United."

Kökçü wordt al langere tijd in verband gebracht met een transfer. Arsenal, Leicester City, Tottenham Hotspur, Brighton & Hove Albion en Sevilla werden al in verband gebracht met de aanvoerder van Feyenoord. "Het klopt dat ook andere Premier League-clubs Kökçü monitoren", zegt de transferexpert. "Het mag dan ook geen verrassing zijn dat er in de laatste maanden enkele Engelse clubs zijn management hebben benaderd."

Van onderhandelingen of concrete interesse is echter nog geen sprake. "In die fase zit de huidige markt niet. Het is een belangrijke speler voor Feyenoord. De club is nog in de race voor de Europa League. In de Eredivisie doen ze het ook fantastisch. Op het moment ligt daar de focus op in Rotterdam."