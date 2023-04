Flinke opsteker voor Manchester United en Ten Hag in aanloop naar cruciale wedstrijden

Manchester United-trainer Erik ten Hag lijkt sneller dan verwacht weer de beschikking te hebben over Marcus Rashford. De aanvaller viel onlangs uit met een spierblessure en leek een paar weken toe te moeten kijken, maar volgens Rich Fay van Manchester Evening News is hij alweer terug op het trainingsveld. Dat is uitstekend nieuws voor Manchester United en Ten Hag, want er staan nog enkele cruciale weken voor de boeg.

Rashford moest de laatste twee wedstrijden van Manchester United noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. De aanvaller kon zijn ploeg zodoende niet helpen in de heenwedstrijd tegen Sevilla in de kwartfinales van de Europa League. Manchester United leek Rashford in eerste instantie niet nodig te hebben, maar slaagde er in de tweede helft in om een 2-0 voorsprong uit handen te geven. Sevilla knokte zich terug tot 2-2, waardoor de return in Spanje donderdagavond een spektakel belooft te worden.

Dat Ten Hag Rashford goed kan gebruiken in de strijd om een plek in de halve finale van de Europa League, is een understatement. Rashford was alleen in de Europa League al goed voor zes doelpunten en twee assists. In de competitie was de Engelsman al vijftien keer trefzeker. Manchester United won afgelopen zondag zonder Rashford met 2-0 van Nottingham Forest en deed daarmee goede zaken in de strijd om een Champions League-ticket. Manchester United staat momenteel derde in de Premier League en is dus op de goede weg om zich via de competitie te plaatsen voor het hoofdtoernooi van het miljardenbal.

Ook de eindzege van de Europa League levert een startbewijs op voor de Champions League. Naast Rashford lijkt Ten Hag ook weer over Luke Shaw, Marcel Sabitzer en Tyrell Malacia te kunnen beschikken. Shaw staat al een tijdje aan de kant, waardoor Malacia de kans kreeg. De Nederlander had echter een ongelukkige rol in de heenwedstrijd tegen Sevilla en moest het uitduel met Nottingham Forest van afgelopen zondag missen.