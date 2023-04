Fraaie serie Sarina Wiegman komt na dertig duels verrassend ten einde

Sarina Wiegman heeft voor het eerst sinds haar aanstelling als bondscoach van de Engelse vrouwen een nederlaag moeten incasseren. In Brentford was Australië verrassend met 0-2 te sterk voor de regerend Europees Kampioen.

Voorafgaand aan het duel was Engeland inmiddels dertig (!) duels ongeslagen onder Wiegman. In die serie won het 25 keer en speelde de ploeg vijf keer gelijk. Daartussen zaten monsterzeges op Letland (20-0) en Noorwegen (8-0).

In Brentford kwam dinsdagavond een einde aan Wiegmans indrukwekkende reeks. Australië, komende zomer met Nieuw-Zeeland gastland op het WK voor vrouwen, kwam voor rust op voorsprong door een doelpunt van Samantha Kerr, die in Engeland uitkomt voor Chelsea.

Na rust verdubbelde de Australische linksback Charlotte Grant, speelster van het Zweedse Vittsjö GIK, de voorsprong. Daarmee brachten de Australische dames de Engelse ploeg de eerste nederlaag toe sinds bijna twee jaar. Op 13 april 2021 was Canada in een oefenduel eveneens met 0-2 te sterk voor The Lionesses.