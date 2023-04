Fresia Cousiño Arias laat Ruud van Nistelrooij lachen: 'Joey kan heel veel dingen heel goed, maar dat...'

Ruud van Nistelrooij is niet van plan om Joey Veerman de wedstrijdbespreking voor het uitduel van PSV tegen FC Volendam te laten doen. De 24-jarige middenvelder is als hij zelf niet in actie hoeft te komen regelmatig in het Kras Stadion te vinden en kent de aankomende tegenstander zodoende door en door.

ESPN-verslaggever Fresia Cousiño Arias wilde vrijdag op de persconferentie richting de wedstrijd van zondag weten of Van Nistelrooij gebruik gaat maken van de inside information van Veerman. “In de thuiswedstrijden sinds de break is het alleen AZ gelukt een punt te pakken in Volendam. Ik neem aan dat je Joey Veerman de wedstrijdbespreking laat doen, want die zie ik bijna elke thuiswedstrijd die hij er kan zijn op de tribune”, zei ze met een knipoog.

“Dat laat ik niet aan Joey over”, reageerde Van Nistelrooij, die zijn lach vervolgens niet kon inhouden. “Hij kan heel veel dingen heel goed, maar wedstrijdbesprekingen… Natuurlijk weet hij veel en we gaan ook naar hem luisteren. Dat is je wat je bedoelt, dat is duidelijk. Wat Volendam na de winterstop heeft gepresteerd, nemen we allemaal mee. Het is aan ons om daar op en top voorbereid te verschijnen.”

Van Nistelrooij heeft tegen Volendam weer de beschikking over Luuk de Jong, die vorige week tegen Excelsior uitviel. Phillipp Mwene, Mauro Júnior en Armando Obispo zijn nog niet beschikbaar.