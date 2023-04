‘Garcia ontslagen bij Al-Nassr na geheime meeting Ronaldo met clubbestuur’

De toekomst van Rudi García, de trainer van het Al-Nassr van Cristiano Ronaldo, hangt naar verluidt aan een zijden draadje. Volgens het Spaanse Marca gaat de oefenmeester spoedig ontslagen worden. De redenen hiervoor zijn de sportieve problemen die García kende met zijn elftal. De Fransman zou onlangs een confrontatie hebben gehad met zijn spelers in de kleedkamer. Ook Ronaldo blijkt niet tevreden over zijn trainer.

De Portugese wereldster, die in tien wedstrijden goed was voor elf doelpunten, zou volgens AS niet tevreden zijn over de aanpak van zijn coach. Ronaldo denkt dat het team meer potentie heeft dan dat García er op dit moment uithaalt. Het Engelse The Sun meldt zelfs dat er geheime meetings zijn geweest tussen het clubbestuur en Ronaldo over de toekomst van García.

Sportieve tegenvallers

Ook op sportief vlak vallen de prestaties tegen bij de Saudische club. Al-Nassr beschikt over een ambitieus project, maar staat met nog zeven wedstrijden te gaan op een tweede plek. Al-Ittihad staat drie punten boven de ploeg uit de Saudische hoofdstad Riyad. Ook in de Arabische Super Cup werd Al-Nassr teleurstellend uitgeschakeld door de huidige koploper van de Saudische competitie.

García is sinds afgelopen zomer de trainer van Al-Nassr. Destijds volgde hij Miguel Ángel Russo op. De oefenmeester was in zijn trainerscarrière nog meer actief voor onder meer Olympique Lyon en Olympique Marseille.