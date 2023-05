Gekkenhuis barst al los in Napels, maar eerst moet Inter Napoli niet in de steek laten

Napoli kan een indrukwekkend seizoen zondagmiddag al bekronen met de eerste landstitel sinds 1990. Als nummer twee Lazio punten laat liggen bij Internazionale en Napoli een paar uur later zelf wint van Salernitana, dan is het kampioenschap binnen. De wedstrijden moeten weliswaar nog beginnen, maar het feest in Napels is al vroeg losgebarsten.

Napoli boekte vorige week zondag op de valreep een 1-0 overwinning bij Juventus en zette daarmee een volgende stap naar de landstitel. De voorsprong op nummer twee Lazio is momenteel zeventien punten en met nog zeven wedstrijden op het programma kan het vandaag dus al zover zijn. Napoli drong er in de afgelopen week bij de Serie A op aan om het thuisduel met Salernitana te verplaatsen naar zondag. Dat treffen zou in eerste instantie op zaterdag worden gespeeld, maar omdat Napoli vandaag kampioen kan worden, treffen de ploegen elkaar dus een dag later.

De koploper van de Serie A is wel afhankelijk van het resultaat bij Internazionale - Lazio. De bezoekers mogen er in Milaan niet met de overwinning vandoor gaan. Gebeurt dat wel, dan kan Napoli vandaag nog geen kampioen worden. Maar in Napels lijkt men er vanuit te gaan dat het vanmiddag voor het eerst sinds 1990 weer raak is. De supporters verzamelden zich al vroeg met velen in het centrum van Napels, ongetwijfeld om eerst gezamenlijk naar de ontmoeting tussen Internazionale en Lazio - aftrap om 12.30 uur - te kijken en daarna met man en macht naar het Stadio Diego Armando Maradona te gaan. Daar trapt Napoli om 15.00 uur af voor de thuiswedstrijd tegen Salernitana.