Gifbeker Chelsea nog altijd niet leeg, Danjuma kan deceptie Tottenham niet voorkomen

Chelsea is zaterdagavond opnieuw tegen een dreun aangelopen. De ploeg van Frank Lampard had de kans om enigszins aansluiting te vinden bij de subtop, maar verloor in eigen huis van Brighton. De Londenaren zagen een voorsprong als sneeuw voor de zon verdwijnen en verloren uiteindelijk met 1-2. In Noord-Londen kon Danjuma een deceptie voor Tottenham, ondanks een doelpunt, niet voorkomen.

Chelsea, dat deze week door Real Madrid naar de rand van Champions League-uitschakeling werd getrokken, nam het in eigen huis op tegen Premier League-sensatie Brighton. De bezoekers hadden voorafgaand aan deze speelronde liefst zeven punten meer dan The Blues en bivakkeerden op plek zeven. Desondanks was het Chelsea dat door een ietwat fortuinlijk doelpunt van Conor Gallegher de leiding nam. Kort voor rust was het de beurt aan oud Arsenal-aanvaller Danny Welbeck om de stand gelijk te trekken.

Diezelfde Welbeck was kort voor zijn treffer in de ploeg gekomen, dit zorgde voor een opvallend moment op Stamford Bridge. De aankondiging op de digitale borden in het stadion gaven aan dat niet Welbeck, maar Cody Gakpo in het veld was gekomen. Dit zorgde voor grappige reacties vanuit het uitvak.

Na rust werden de problemen alsmaar groter voor het geplaagde Chelsea. Brighton domineerde en kwam door een wereldgoal van de 19-jarige Julio Enciso op voorsprong. Die wereldgoal bleek uiteindelijk genoeg voor de overwinning. Zodoende wordt het seizoen van Chelsea nóg rampzaliger.

Spurs

Ook in Noord-Londen werd er zaterdagavond gevoetbald, en wel door Tottenham. Door de knappe en verrassende 3-0 overwinning van Aston Villa op Newcaste United kreeg Tottenham dé ideale kans om goede zaken te doen in de strijd om een Champions League-ticket. De Londenaren moesten dan wel winnen van nummer veertien AFC Bournemouth. Doordat de uitploeg vertraging had opgelopen door een verkeersongeluk begon de wedstrijd een kwartier later.

The Spurs haalden acht punten uit de laatste vier wedstrijden en begonnen tegen Bournemouth ook goed aan de wedstrijd. Aanvaller Heung-Min Son scoorde zijn 101ste doelpunt en bracht de thuisploeg daarmee aan de leiding. Op dat moment leek het erop dat Tottenham een makkelijke middag te wachten stond, maar dat bleek toch niet het geval. De Uruguayaanse winteraankoop Matías Vina kon zo’n zeven minuten voor de rust de bezoekers langszij brengen.

Erik ten Hag zou met zo’n uitslag absoluut kunnen leven. Als the Spurs zouden winnen, passeren zij Manchester United op de ranglijst. De wereld ging er na rust alleen maar beter uitzien voor The Red Devils. Oud Vitesse-spits Dominic Solanke tekende kort na rust namelijk voor de verrassende 1-2 voor Bournemouth.

Danjuma ziet heldenrol verdwijnen

Héél lang leek het erop dat Solanke de matchwinner werd, maar toen was daar ineens Arnaut Danjuma Groeneveld. De Nederlander, die na een uur voetbal in de ploeg was gekomen, zorgde vlak voor tijd voor de gelijkmaker. Danjuma werd echter alsnog niet de held voor zijn ploeg, want in de allerlaatste seconde scoorde Dango Ouattara voor de winnende goal aan de kant van Bournemouth. Zodoende lopen The Spurs tegen een domper op in de strijd om de Champions League-plekken.

Overige uitslagen:

Everton – Fulham 1-3

Southampton – Crystal Palace 0-2

Wolverhampton Wanderers – Brentford 2-0