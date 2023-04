Gigantische afgang voor Tottenham in Newcastle: zes tegengoals

Tottenham Hotspur heeft zondagmiddag een wanprestatie geleverd op bezoek bij Newcastle United. De Spurs stonden na ruim twintig minuten spelen al met 5-0 (!) achter en gingen uiteindelijk met 6-1 ten onder tegen The Magpies.

De score werd na een minuut geopend door Jacob Murphy. De middenvelder schoot van dichtbij raak nadat een inzet van Joelinton was gekeerd door Hugo Lloris. Amper vier minuten later verdubbelde Joelinton de marge door de Franse doelman voorbij te spelen en de bal in het lege doel te schuiven. Met een schot vanaf 25 meter maakte Murphy er vervolgens 3-0 van.

Artikel gaat verder onder video

Het ging daarna van kwaad tot erger voor Tottenham Hotspur, dat op bezoek bij Newcastle United juist hoopte goede zaken te doen in de strijd om de Champions League-tickets. Alexander Isak tekende in de negentiende minuut na een prachtige assist met buitenkant rechts van Joe Willock voor de 4-0 en maakte twee minuten later ook zijn tweede van de middag.

Tottenham Hotspur moest oppassen dat de uitslag niet nog verder zou gaan oplopen, aangezien het binnen twintig minuten al 5-0 stond, maar dat gebeurde ook niet. Het scoorde zelf nog via spits Harry Kane, waarna het nog één tegentreffer moest incasseren van Callum Wilson. Het verschil tussen de twee ploegen is nu opgelopen tot zes punten in het voordeel van Newcastle United, wat belangrijk is in de strijd om de Champions League-tickets.