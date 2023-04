Go Ahead Eagles heeft na nieuwe zege geen degradatiezorgen meer

Go Ahead Eagles lijkt zich te hebben verzekerd van nog een seizoen in de Eredivisie. De club uit Deventer won zondagmiddag met 2-0 van Fortuna Sittard en staat nu op 36 punten, waardoor handhaving bijna een feit is.

Burak Yilmaz was zondag de meest opvallende afwezige in De Adelaarshorst. De Turkse spits was volgens de officiële lezing van zijn club niet fit genoeg om in actie te komen, maar Julio Velázquez liet weten dat het om een 'technische beslissing' gaat. Dat is volgens De Telegraaf een indicatie dat het niet botert tussen de trainer en aanvoerder.

Zonder Yilmaz kwam Fortuna in de negentiende minuut op achterstand. De bal kwam na een corner per toeval bij Willum Willumsson, voor wie het een koud kunstje was om van dichtbij de 1-0 op het scorebord te zetten. De bezoekers uit Limburgers werden in de eerste helft meerdere keren gevaarlijk, maar Jeffrey de Lange hield - soms met hulp van zijn verdedigers - het doel van Go Ahead schoon.

In de tweede helft waren de betere kansen voor Go Ahead, dat nog wel goed wegkwam toen José Fontán twintig minuten voor tijd een aan de noodrem trok. Het leek er even op dat de VAR vond dat Spanjaard met een gele kaart niet zwaar genoeg bestraft was, maar Bas Nijhuis werd uiteindelijk niet naar de kant geroepen. Enkele minuten later viel aan de andere kant de 2-0, die fraai werd binnengeschoten door invaller Xander Blomme.

Go Ahead Eagles hield in de slotfase redelijk eenvoudig stand en lijkt zich door de 2-0 zege veilig te hebben gespeeld. Fortuna Sittard blijft steken op 32 punten en heeft met nog vier wedstrijden te spelen een voorsprong van vier punten op Excelsior, de nummer zestien van de Eredivisie.