Goed nieuws voor Feyenoord: zaakwaarnemer Szymanski komt met hoopvolle woorden

Sebastian Szymanski keert aankomende zomer niet terug bij Dinamo Moskou, zo meldt zijn zaakwaarnemer Mariusz Piekarski bij het Poolse YouTube programma Bez Sciemy van het kanaal PoGwizdku. De middenvelder is door Feyenoord gehuurd van de Russische club, maar Piekarski is duidelijk over de toekomst van Szymanski.

“Sebastian keert niet terug naar Rusland. Ik zie geen kans”, was de conclusie van Piekarski. De zaakwaarnemer denkt dat er eind mei/begin juni meer duidelijkheid ontstaat over de toekomst van Szymanski. De Pool ziet een langer verblijf bij Feyenoord, zeker met een oog op een aanstaande Champions League-plaasting, wel zitten.

Vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne gelden er op dit moment sancties. De FIFA heeft nog geen duidelijkheid verschaft over de contractsituaties van spelers uit de competities in die landen. Tot dusverre is de situatie ongeveer hetzelfde als vorig jaar, dus de kans bestaat dat Feyenoord Szymanski voor dezelfde voorwaarden kan strikken. “We zullen zien hoe het loopt. Op het moment van spreken is deze transfer een schot in de roos gebleken”, vertelt Piekarski. “Sebastian is erg blij met deze huurtransfer.”

Koopoptie

Szymański speelde tot dusverre vijfendertig officiële wedstrijden in het shirt van Feyenoord. Daarin was de middenvelder goed voor negen doelpunten en zeven assists. De Rotterdammers hebben een koopoptie afgedwongen in de huurdeal met Dinamo Moskou. Die bedraagt naar verluidt tien miljoen euro.