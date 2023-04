@Heeft Ajax een fout gemaakt? 'Schuurs en Botman worden mogelijk ploeggenoten'

Kijk er niet vreemd van op als Perr Schuurs met ingang van volgend seizoen in de Premier League speelt. De centrumverdediger maakt sinds zijn entree in de Serie A veel indruk bij Torino en zou inmiddels in de belangstelling staan van Liverpool én Newcastle United.

Schuurs maakte in de zomer van 2018 definitief de overgang van Fortuna Sittard naar Ajax. De Amsterdammers dachten met de komst van de Limburger de ideale vervanger van Matthijs de Ligt in huis te halen, maar hij slaagde er in de hoofdstad niet in een vaste basisplaats te veroveren. Schuurs kwam in de eerste twee competitiewedstrijden van dit seizoen weliswaar nog in actie voor Ajax, maar koos in augustus alsnog eieren voor zijn geld. Hij verruilde Ajax voor Torino, waarvoor hij inmiddels 26 keer in actie kwam.

De verdediger maakt veel indruk in Italië en dat is dus niet onopgemerkt gebleven. Volgens de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio kon Schuurs al rekenen op interesse van Liverpool en zou nu ook Newcastle United zijn prestaties nauwlettend op de voet volgen. Er ligt momenteel nog geen aanbieding op tafel, maar als we Di Marzio moeten geloven is Newcastle United wel van plan een hengel uit te slaan. De huidige nummer vier van de Premier League zal wel diep in de buidel moeten tasten. Volgens Di Marzio moeten we er niet van gek van opkijken als Schuurs komende zomer voor zo’n dertig miljoen euro vertrekt uit Italië. Torino betaalde in augustus nog om en nabij veertien miljoen euro voor de komst van de Nederlander.

Botman

Mocht Newcastle United komende zomer doorpakken en Schuurs daadwerkelijk naar de Premier League willen halen, dan is de kans groot dat het centrale duo op St. James' Park volgend seizoen wordt gevormd door twee Nederlanders. Newcastle United haalde afgelopen zomer Sven Botman al naar Engeland. Botman maakte de overstap van Lille en beleeft een uitstekend debuutseizoen in de Premier League. Hij werd vorige maand opgeroepen voor het Nederlands elftal, maar maakte geen minuten. Botman moest het trainingskamp van Oranje al na een paar dagen verlaten. Hij was één van de slachtoffers van de ‘kipkerrie-gate’.