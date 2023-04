Heel slecht nieuws voor Ten Hag: blessure voor topschutter Rashford

Slecht nieuws voor Erik ten Hag: Marcus Rashford staat de komende weken buitenspel. De aanvaller viel afgelopen weekend tegen Everton uit met een vervelende hamstringblessure en de kwetsuur in de spier is serieus. The Red Devils melden dat hij enkele duels moet missen, in elk geval donderdagavond tegen Sevilla, maar wel dat hij inzetbaar is voor het seizoensslot.

Dat heeft Manchester United woensdagmiddag naar buiten gebracht via de officiële kanalen. Na een balaanname op een diepe pass van achteruit schoot het bij Rashford in de lies. Hij gaf direct een wisselgebaar aan, waardoor het duidelijk werd dat hij met een spierblessure kampte. In dat kader zal Ten Hag een wisselend gevoel overhouden aan de diagnose: het is weliswaar geen einde seizoen voor Rashford, maar wel een aantal weken 'out' voor de topschutter van Manchester United.



Recentelijk moest Rashford de interlands met Engeland ook al aan zich voorbij laten gaan vanwege een blessure. De pijntjes komen niet uit de lucht vallen: de teller qua officiële wedstrijden staat al op 47 voor de 25-jarige aanvaller. Daarin maakte hij 28 doelpunten en gaf hij tien assists, waarmee hij by far de MVP is van de ploeg van Ten Hag. De Nederlandse coach zal op zoek moeten naar alternatieven voor de voorhoede.



Rashford speelde zowel vanaf links als in de spits, waardoor Alejandro Garnacho (momenteel ook nog geblesseerd), Jadon Sancho, Wout Weghorst en Anthony Martial de meest logische vervangers zijn voor Rashford. Het nadeel voor Ten Hag is echter dat Rashford voor een groot gedeelte van belang was in de doelpuntenproductie van Manchester United, die sowieso al niet altijd over hield.

Cruciale weken

Bovendien wacht er een ontzettend zwaar en vol programma: in het restant van de maand april speelt Manchester United nog zes officiële duels, waarvan liefst vier op vreemde bodem. Ook staat de dubbele ontmoeting met Sevilla op de rol in de kwartfinale van de Europa League en wacht het treffen met concurrent Tottenham Hotspur, dat belangrijk is in de strijd om een Champions League-ticket. De verwachting is dat Rashford deze maand niet meer in actie komt.