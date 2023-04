Heerenveen heeft nieuwe algemeen directeur binnen: 'Structureel in het linkerrijtje spelen'

Ferry de Haan gaat met ingang van 1 juni 2023 de functie van algemeen directeur bij sc Heerenveen bekleden en tekent een contract voor drie jaar. Op dit moment is De Haan nog technisch manager bij de club uit Friesland en hij wordt de opvolger van Cees Roozemond.

Roozemond gaf eerder dit seizoen al aan te stoppen bij Heerenveen als algemeen directeur en draagt nu het stokje over aan De Haan. “Ik vind het een grote eer om leiding te mogen geven aan deze fantastische club”, geeft de huidig technisch directeur aan op de clubsite. “Ik werk hier nu bijna twee jaar met veel plezier en merk aan alles dat sc Heerenveen een club is met veel potentie. We staan samen voor een aantal grote uitdagingen.”

Sportief gezien wil Heerenveen ook weer opklimmen en dat wil De Haan graag bereiken in zijn aankomende periode. “Zo willen we sportief en financieel verdere stappen vooruit maken, onze voetbalfaciliteiten verbeteren en hebben we de ambitie om met sc Heerenveen structureel in het linkerrijtje van de Eredivisie te spelen.”

Roozemond is vier seizoen eindverantwoordelijk geweest bij sc Heerenveen. ‘Belangrijke opdrachten voor hem waren het creëren van bestuurlijke rust en het maken en implementeren van een meerjarig beleidsplan in samenwerking met alle stakeholders’, schrijft de club. “Nu is het moment daar om in rust en met respect voor elkaar het stokje over te dragen”, vertelt Roozemond. “Ferry is een bestuurder met expertise en ervaring in de voetbalwereld. Samen gaan we zorgen voor een goede overdracht zodat de club verder kan met de ingezette koers.”