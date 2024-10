Van Persie en Heerenveen kunnen weer juichen en boeken derde zege van het seizoen

Sc Heerenveen heeft de thuiswedstrijd tegen Sparta met 2-0 gewonnen. Hiermee maakten de Friezen een einde aan een serie van drie wedstrijden zonder zege. Met de overwinning achterhaalde het Sparta, dat nu voor de vierde keer op een rij niet won, op de ranglijst. Beide ploegen hebben nu elf punten.

De laatste overwinning van sc Heerenveen dateerde alweer van 22 september toen het de Derby van het Noorden met 2-1 tegen FC Groningen. Het was een week na de historische 9-1 nederlaag bij AZ terwijl tussendoor nog met 2-0 van FC Twente was verloren. De 3-0 uit bij NEC hakte er in Friesland ook flink in. Aan het begin van de tiende speeldag stonden de Friezen op de zestiende plaats, iets wat de Heerenveen-aanhang niet apprecieert. Sparta begon deze speelronde als nummer tien en telde drie punten meer. Ook in Rotterdam-West heerste er wat onvrede wat vooral tot uiting kwam in en na de thuiswedstrijd vorige week tegen Almere City FC. Een dag eerder dan sc Heerenveen won ook Sparta voor het laatst. In Waalwijk werd RKC met 1-2 geklopt.

Tijd voor eerherstel dus in beide kampen. Sc Heerenveen sprokkelde al de punten tot dusver in de thuiswedstrijden, terwijl Sparta in uitwedstrijden (zeven) meer punten pakte dan op Het Kasteel (vier).

Terugspeelballen moeten ze in Rotterdam-West maar afschaffen. Vorige week was er een kolderiek eigen doelpunt van Boyd Reith. In het Abe Lenstra stadion gaf Djevencio van der Kust een mislukt ‘tikkie terug’. Sparta-doelman Nick Olij kon een corner niet voorkomen en deze werd door de jonge verdediger Nikolai Hopland fraai binnengekopt. Een opsteker voor de thuisclub, want in de negen voorgaande wedstrijden kwam het acht keer op achterstand. Het doelpunt was het enige hoogtepunt van de eerste helft die zich vooral tussen beide strafschopgebieden afspeelde en waarin het publiek alleen op het einde wat kleine kansjes kreeg voorgeschoteld.

Na de pauze kwam er wat meer leven in de brouwerij. Olij maakte knap een kopbal van Pawel Bochniewicz onschadelijk. Uit de afgeslagen corner bediende Amara Conde met eens slim balletje Jacob Trenskow. De buitenspeler schoot schitterend raak in de verre hoek: 2-0. Niet veel later kwam er een enorme kans voor Ion Nicolaescu. De Heerenveen-spits trapte finaal over de bal op vijf meter van het Sparta-doel. Hierna viel de wedstrijd toch weer terug in de saaie plooi van de eerste omgang. Sparta wilde wel, maar kon de druk er niet op krijgen. Ilias Sebaoui kreeg nog een beste kans, maar stuitte op Olij. Zonder in de problemen te komen kon Heerenveen de wedstrijd uitspelen tegen een machteloos Sparta.

Aanstaande dinsdag gaat sc Heerenveen voor de KNVB Beker op bezoek bij IJsselmeervogels en wacht voor de Friezen zaterdag de uitbeurt bij Fortuna Sittard. Sparta gaat voor de KNVB Beker op bezoek bij USV Hercules, dat vorig seizoen Ajax uitschakelde. Zondag 3 november gaan de Spartanen proberen om de eerste thuiszege te boeken tegen FC Utrecht.