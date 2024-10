Flashscore Team van de Week: PSV hofleverancier, ook FC Twente ruim vertegenwoordigd

De tiende speelronde van de Eredivisie zit erop en net als afgelopen seizoen is PSV erin geslaagd om al die affiches om te zetten in overwinningen. Afgelopen zaterdag werd het zelfs 6-0 tegen PEC Zwolle, waardoor de koploper deze week ook ruim vertegenwoordigd is in Flashscore Team van de Week. Dat geldt ook voor FC Twente, dat zondag met ruime cijfers uithaalde in de derby tegen Heracles.

Andries Noppert (sc Heerenveen), 7,4

Andries Noppert begon dit seizoen op de bank, maar heeft sinds de laatste interlandperiode weer een basisplaats te pakken bij sc Heerenveen. De boomlange sluitpost viel wat tegen in de wedstrijd op bezoek bij NEC, maar liet zich van zijn beste kant zien in de 2-0 thuiszege op Sparta van afgelopen zaterdag.

Mees Hilgers (FC Twente), 8,9

Dat de derby tegen Heracles een extra bijzondere wedstrijd is voor FC Twente hoeven we Mees Hilgers niet meer uit te leggen. De centrale verdediger maakte zondagmiddag pas zijn derde doelpunt in de Eredivisie, maar dat was wel alweer zijn tweede treffer tegen de aartsrivaal.

Anass Salah-Eddine (FC Twente), 9,1

Hilgers was niet de enige verdediger van Twente die op het scoreformulier terechtkwam na de 5-0 derbyzege. Linksback Anass Salah-Eddine was hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de 2-0 en won ook nog eens al zijn negen grondduels.

Mats Köhlert (sc Heerenveen), 8,1

Mats Köhlert vervult bij Heerenveen de rol van linkervleugelverdediger, maar het is nog altijd goed te zien dat hij een verleden heeft in de voorhoede. De Duitser was zaterdag andermaal een belangrijke schakel in het aanvalsspel van zijn ploeg en leverde een assist voor de vroege openingstreffer.

Ismael Saibari (PSV), 9,0

Ismael Saibari leverde midweeks al een assist tegen Paris Saint-Germain en deed dat zaterdag nog eens dunnetjes over tegen PEC Zwolle. De middenvelder van PSV stond aan de basis van beide treffers die ervoor zorgden dat zijn ploeg met een 2-0 voorsprong de kleedkamers op kon zoeken.

Clint Leemans (NAC Breda), 9,1

De tegenstanders van NAC Breda vrezen dit seizoen de vrije trappen van Dominik Janošek, maar Clint Leemans benadrukte dit weekeinde dat de promovendus twee specialisten in huis heeft. De middenvelder scoorde twee keer in de 4-1 overwinning op RKC Waalwijk, onder meer uit een schitterende directe vrije trap nabij de achterlijn.

Michel Vlap (FC Twente), 9,6

Onze beste beoordeelde speler van de 10e speeldag van de Eredivisie luistert naar de naam Michel Vlap. De middenvelder van Twente was betrokken bij alle drie de goals die zijn ploeg na rust wist te produceren tegen Heracles. Bij de 3-0 en 4-0 leverde hij de assist en in de extra tijd van de wedstrijd deed hij zelf ook nog een duit in het zakje en bepaalde hij de eindstand op 5-0.

Malik Tillman (PSV), 8,8

Malik Tillman is bij PSV uitgegroeid tot een van beste spelers van de Nederlandse velden. De Amerikaan tekende tegen PEC alweer voor zijn vijfde competitietreffer van de jaargang, won twaalf van zijn zestien grondduels en zag 96% van zijn passes aankomen bij een ploeggenoot.

Johan Bakayoko (PSV), 8,7

Johan Bakayoko begon tegen PSV vanaf de reservebank, maar maakte veel indruk in zijn korte invalbeurt. De Belgisch international was trefzeker, zette een kans op voor een teamgenoot en voltooide vier succesvolle dribbels.

Troy Parrott (AZ), 8,4

Troy Parrott is de enige speler in de voorhoede van ons elftal die niet onder contract staat bij PSV en zijn beoordeling was dan ook maar net hoger dan die van Ricardo Pepi. De Ier bracht AZ in de eerste helft op voorsprong tegen Go Ahead Eagles vanaf de strafschopstip en leverde na rust een assist op Denso Kasius om de voorsprong te verdubbelen.

Noa Lang (PSV), 8,7

Noa Lang bracht afgelopen week een lied uit met Ronnie Flex waarmee hij de hitlijsten domineert en ook op het veld was hij ongrijpbaar tegen PEC. Bij het vieren van zijn goal tegen PEC verwees hij naar zijn hit met een speciaal shirt met het rugnummer '9+1'. De buitenspeler leverde na rust ook nog een assist.

De beoordelingen van Flashscore komen onafhankelijk van FCUpdate tot stand.

© Flashscore

