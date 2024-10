Van Persie zorgt voor verbazing: 'Ik luister heel graag naar hem, maar ik denk dat dit een act was'

Sc Heerenveen boekte afgelopen zaterdag een bevrijdende zege op Sparta Rotterdam en hoopte die dinsdagavond een passend vervolg te geven in de bekerwedstrijd tegen IJsselmeervogels, maar kwam op het veld van de amateurs met de schrik vrij (2-3). Robin van Persie baarde na afloop opzien door te zeggen dat hij had ‘genoten’ van de tegenstander, die op het twee amateurniveau actief is. Kees Luijckx is nogal verbaasd door de uitspraken van de hoofdtrainer van sc Heerenveen.

De Friezen dreigden dinsdagavond het slachtoffer te worden van een enorme bekerstunt. Na een 0-0 ruststand opende Jacob Trenskow weliswaar al vroeg in de tweede helft de score namens Heerenveen, maar IJsselmeervogels herpakte zich geweldig en nam dankzij twee doelpunten binnen vijf minuten een 2-1 voorsprong. Uitschakeling voor Heerenveen hing in de lucht, maar doelpunten van Ion Nicolaescu en Levi Smans bezorgden Van Persie toch nog een ticket voor de volgende ronde van de KNVB-beker.

Wie had verwacht dat Van Persie zich na het laatste fluitsignaal vooral zou beklagen over het optreden van zijn eigen ploeg, kwam bedrogen uit. De voormalig profvoetballer van onder meer Feyenoord, Arsenal en Manchester United was opvallend lovend over de tegenstander. “Dit was een echte, klassieke bekerwedstrijd. Ik kan mij voorstellen dat de fans het zo wilden. Ik had zelf ook momentjes dat ik van de sfeer genoot”, zo wordt Van Persie geciteerd door het Algemeen Dagblad. Hij gaf tevens aan dat IJsselmeervogels ‘gewoon een hartstikke goede ploeg’ heeft. “Ze hebben bijvoorbeeld tegen ons de zijkanten heel goed benut. Maar met een blauw witte bril op hadden wij moeten zorgen dat ze niet in hun kracht kwamen. Dat hebben we wel laten gebeuren.”

Van Persie zorgt voor verbazing

De reactie van de Heerenveen-trainer komt aan bod in het programma Voetbalpraat van ESPN. Luijckx wordt gevraagd naar diens woorden en heeft er een duidelijke mening over. “Ik heb Van Persie gezien in de dug-out, die heeft echt niet genoten. Ik luister heel graag naar Van Persie, maar ik denk dat dit een act was, dat hij heeft genoten van IJsselmeervogels. Ik kan het ook niet begrijpen. Zo’n wedstrijd, als hij die verliest kan het hem dat ontzettend veel krediet kosten. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat je één moment kan genieten van je tegenstander, die jou al het krediet even wil ontnemen. Het is denk ik ook een manier om de slechte prestatie van Heerenveen weg te praten”, aldus Luijckx.

Anco Jansen hoorde Van Persie voorafgaand aan de wedstrijd al dingen zeggen die volgens hem ‘een beetje voor de bühne’ waren. “Toen hij uit de bus kwam was het ook al allemaal ‘prachtig, schitterend en een leuke avond’. Volgens mij vindt niemand het leuk. Als je Heerenveen bent en je loot IJsselmeervogels voor de beker, dan sta je echt niet te springen hoor. Dat vindt niemand leuk. Uiteindelijk hebben ze het ook hartstikke moeilijk gehad. Maar goed, het is wel de beker en uiteindelijk telt ook maar één ding”, zo doelt Jansen op een plekje bemachtigen in de volgende ronde. Hij kan de uitspraken van Van Persie na afloop dan ook wat beter begrijpen. “Maar het is ook, zoals Kees (Luijckx, red.) zegt, dan blijf je een beetje weg van het feit dat je het heel erg moeilijk hebt gehad tegen IJsselmeervogels, dat niet op het hoogste amateurniveau speelt.”

