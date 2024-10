Bram van Polen: 'Ik vond het verschrikkelijk, je hebt álles te verliezen'

Voor veel amateurvoetballers is een bekerwedstrijd tegen een profclub vaak het absolute hoogtepunt van het seizoen, maar andersom is dat zeker niet het geval. Bram van Polen vond het zelfs ‘verschrikkelijk’ om in het KNVB-bekertoernooi tegenover een amateurvereniging te staan.

Van Polen zwaaide een paar maanden geleden na zeventien seizoenen in de hoofdmacht van PEC Zwolle af als profvoetballer. De voormalig aanvoerder van de Blauwvingers kan terugkijken op een indrukwekkende loopbaan, met het jaar 2014 als absolute hoogtepunt. PEC Zwolle won in dat jaar immers de KNVB-beker. De formatie van toenmalig coach Ron Jans verbaasde vriend en vijand door in de finale in De Kuip ondanks een vroege 1-0 achterstand met liefst 5-1 te winnen van Ajax.

PEC Zwolle bereikte een jaar later opnieuw de finale, maar moest ditmaal zijn meerdere erkennen in FC Groningen. Het volgende succes in de beker is sindsdien uitgebleven en zal er ook dit seizoen niet komen. PEC Zwolle stevende dinsdagavond op bezoek bij NEC lang af op een 1-2 zege, maar door een blunder van Jasper Schendelaar vlak voor tijd moest er alsnog een verlenging aan te pas komen. Daarin ging het mis voor de Zwollenaren (4-3). PEC is zodoende voor het tweede jaar op rij al na één wedstrijd uitgespeeld in het bekertoernooi.

LEES OOK: Bram Nuytinck (34) meldt zich woedend bij Robin Hensgens (31) en wijst naar Anouar El Azzouzi

Vorig jaar ging het immers al in de eerste ronde mis tegen de amateurs van AFC. Van Polen had in de uitwedstrijd tegen Amsterdam een basisplaats, maar kon een blamage niet voorkomen (1-0). Dat was tevens de enige keer dat Van Polen verloor van een amateurclub. De voormalig rechtsback en aanvoerder van PEC Zwolle beleefde weinig plezier aan voetballen tegen amateurs. “Ik vond het verschrikkelijk. Je hebt álles te verliezen”, zo vertelt hij in het programma Voetbalpraat op ESPN. “Ik hoorde Danny Koevermans zeggen dat hij het fantastische potjes vond, maar ik denk dat het voor een spits ook wel heel anders is dan als je een verdediger bent.”

Kees Luijckx, evenals Van Polen te gast in Voetbalpraat, kan dat beamen. “Dat is echt zo”, vervolgt Van Polen. “Je hebt dan vaak van die spelers die zich in álles willen laten zien. Ze hebben altijd een momentje. Ze weten dat ze dan ook in samenvattingen komen. Ze gaan altijd op zoek naar een panna bij je”, aldus Van Polen, sinds dit seizoen werkzaam als analist. Luijckx gaat er nog even op door. “Natuurlijk moet je gewoon je taken uitvoeren, maar je bent als verdediger ook nog eens afhankelijk, écht afhankelijk, van je eigen aanvallers. Als die hun dag niet hebben, ze schieten de bal er niet in of ze zetten niet de druk die je nodig hebt om op hun helft te spelen…”, zo klinkt het.

LEES OOK: Uitslagen eerste ronde KNVB Beker: Van Persie ontsnapt aan vernedering, amateurs elimineren FC Dordrecht

Sc Heerenveen ontsnapt

FC Dordrecht liet zich dinsdagavond nog verrassen door de amateurs van Noordwijk (2-1) en voor sc Heerenveen ging het bijna mis tegen IJsselmeervogels. De derde divisionist nam na een klein uur een 2-1 voorsprong, maar slaagde er niet in die vast te houden. De Friezen verzekerden zich dankzij treffers van Ion Nicolaescu en Levi Smans alsnog van een ticket voor de volgende ronde.

