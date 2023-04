Heitinga gunt Hato basisdebuut in de Eredivisie

John Heitinga heeft één wijziging doorgevoerd in de opstelling tegen FC Emmen ten opzichte van de wedstrijd van vorige week tegen Fortuna Sittard. Jongeling Jorrel Hato vervangt Youri Baas op de linksbackpositie en maakt zijn basisdebuut in de Eredivisie.

De afgelopen weken stond Baas op de linksbackpositie, maar Heitinga heeft toch besloten om Hato op te stellen. Dat betekent dat Owen Wijndal flink is gedaald in de rangorde bij Ajax, want de oud-AZ’er moet nu twee linksback voor zich dulden.

Verder houdt Heitinga het vertrouwen in Florian Grillitsch op het middenveld. Vorige week zondag ontving de Oostenrijker nog veel kritiek van verschillende media, maar de oefenmeester wil hem niet vervangen. Steven Berghuis mag zich opnieuw bewijzen op de rechtsbuitenpositie, nadat de Apeldoorner tegen Fortuna daar veel indruk maakte.

Opstelling Ajax: Rulli; Sánchez, Álvarez, Timber, Hato, Grillitsch, Klaassen, Taylor; Berghuis, Tadic, Bergwijn.