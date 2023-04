Heitinga incasseert klap: 'Ja, die voel je wel even, laat ik het zo zeggen'

John Heitinga baalt van de schorsing van Edson Álvarez tegen PSV. De trainer van Ajax zag Álvarez zondag tegen FC Emmen (3-1 zege) zijn tiende gele kaart van het seizoen pakken. Al tijdens het duel met Emmen dacht Heitinga na over mogelijke oplossingen, vertelde hij op de persconferentie.

"Ja, die voel je wel even, laat ik het zo zeggen", erkende Heitinga. "Het is natuurlijk een gemis, je bent al tijdens de wedstrijd in je hoofd bezig om een oplossing te vinden richting volgende week. De scheidsrechter maakt de beslissing om hem te geven, dan kun je er weinig aan veranderen." Heitinga zei het zelf geen overtreding te vinden, maar voegde toe: "Ik heb 'm nog niet goed teruggezien, dan kan ik het beoordelen."

Heitinga ging ook in op de invulling van de linksbackpositie. Jorrel Hato maakte zijn basisdebuut; ook Owen Wijndal en Calvin Bassey hebben dit seizoen op die plek gespeeld. "Jorrel viel vorige week heel goed in tegen Fortuna Sittard en daarop wilde ik voortborduren. Ik bekijk het op die positie per wedstrijd. Het is mooi dat Jorrel zijn basisdebuut heeft gemaakt. Hij heeft een aantal heel goede dingen gedaan. Er is ieder geval een concurrentiestrijd op de linksbackpositie."

In een interview met ESPN hoorde Heitinga dat Jorge Sánchez, goed voor een doelpunt en assist, was verkozen tot man van de wedstrijd. Hij vond het leuk door de Mexicaan, maar benadrukte dat er weinig was om tevreden over te zijn bij Ajax. "Nou, ik denk dat het gewoon een hele slechte wedstrijd was van onze kant. Hij was betrokken bij de goals, maar het was vrij matig van onze kant. Leuk voor hem dat hij in ieder geval scoort, dat is heel goed voor het zelfvertrouwen."

Sánchez is dit seizoen geregeld het mikpunt van kritiek. "Voor mij is het belangrijkste om te kijken naar wat jongens goed kunnen. De rest moet overgenomen worden door andere spelers", legde Heitinga uit. "Je ziet dat hij veel werklust heeft en veel energie op de mat legt. Het is ook niet makkelijk als je bij een nieuwe club komt in een nieuwe omgeving en in een nieuw land. Dan heb je wat tijd nodig om je aan te passen. Maar goed, veel spelers zijn vertrokken en het elftal moest weer opgebouwd worden. We moeten ook realistisch zijn: dit is een ander Ajax dan de afgelopen jaren."

De trainer sprak van een 'verschrikkelijke wedstrijd om nar te kijken'. "We scoorden twee keer voor rust, maar gaven we op simpele wijze een goal weg. Gelukkig konden we daarna nog wel de marge van twee terugpakken." Dergelijke wedstrijden zitten er soms tussen, besefte Heitinga. "Maar ik vond het bijna energieloos zoals wij in de eerste helft speelden. Natuurlijk lukte het Emmen om het tempo uit de wedstrijd te halen, dat lukte, maar wij kunnen gewoon veel beter dan we vanavond hebben laten zien."

