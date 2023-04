'Henk Fraser half jaar na Younes-incident dicht bij Eredivisie-rentree'

Henk Fraser vertrok dit seizoen na een veelbesproken incident met Amin Younes als trainer van FC Utrecht. Komend seizoen lijkt de oefenmeester terug te gaan keren in de Eredivisie. Volgens Voetbal International is de oud-trainer van onder meer ADO Den Haag en Vitesse de belangrijkste kandidaat om Joseph Oosting op te volgen bij RKC Waalwijk.

Volgens het weekblad heeft RKC inmiddels "meerdere gesprekken" met Fraser achter de rug en is een akkoord niet ver weg meer. "Club en trainer lijken af te stevenen op een samenwerking", schrijft VI. Daarmee krijgt Fraser de voorkeur boven kandidaten als Maarten Martens (Jong AZ) en Danny Buijs (clubloos), terwijl volgens het blad ook Dick Schreuder (PEC Zwolle) in beeld zou zijn geweest.

RKC moet op zoek naar een nieuwe trainer omdat de huidige oefenmeester, Joseph Oosting, na dit seizoen de overstap naar FC Twente zal gaan maken. Daarmee wordt Oosting beloond voor twee prima seizoenen in Waalwijk. In zijn debuutjaar leidde hij de bescheiden club naar de tiende plaats in de Eredivisie. Deze jaargang doet hij het met een voorlopig achtste plaats, waarmee RKC nog altijd meedoet om de play-offs voor Europees voetbal, mogelijk nog beter.

Fraser, als speler vooral herinnerd door zijn tijd bij Feyenoord, begon zijn trainersloopbaan op het hoogste niveau bij ADO Den Haag. Daarna werkte hij bijna twee seizoenen bij Vitesse, waar hij met huidig RKC-technisch directeur Mo Allach werkte. Daarna stond Fraser voor de groep bij Sparta en fungeerde hij bij het Nederlands elftal als assistent van Louis van Gaal. In de zomer van 2022 verruilde hij die functie om bij FC Utrecht opnieuw op eigen benen te gaan staan, maar in december kwam plots een einde aan zijn periode in de Domstad toen hij speler Amin Younes op het trainingsveld bij de keel greep.